С 1 января будет повышена зарплата тренерам ДЮСШ

Правительство Украины приняло ряд сверхважных решений для развития спорта в Украине.

В среду, 14 августа, было утверждено постановление Кабмина "О некоторых вопросах оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ".

Так, заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ с 1 января 2020 увеличится от 20 до 70%, благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу прожиточного минимума.

"Я очень счастлив, что мы смогли если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ. Инициатива позволит существенно обновить тренерский состав ДЮСШ, реализоваться молодым тренерам-преподавателям, которые часто не могли работать по специальности из-за низкой заработной плате ", – отметил Жданов.

Напомним, что этот вопрос был поднят по инициативе Федерации баскетбола Украины и лично президента ФБУ – Михаила Бродского.

В тесном сотрудничестве с министерством молодежи и спорта ФБУ обратила внимание на проблематику оплаты труда украинских тренеров, которые работают с детьми. Многочисленные письма и обращения нашли отклик и привели к положительной реакции со стороны правительства.

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Сегодня ФБУ частично удовлетворена важными решениями по повышению заработной платы детским тренерам. В то же время тяжелая и социально важная работа детских тренеров должна быть приравнена к зарплатам учителей на 100% - так считает президент ФБУ – Михаил Бродский. По его словам работа в этом направлении ФБУ будет продолжена.

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