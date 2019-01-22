Президент ФБУ обратился к игрокам украинских профессиональных клубов

К президенту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаилу Бродскому обратились игроки БК "Запорожья" по поводу невыполнения клубом своих обязанностей.

В связи с этим, глава ФБУ сделал заявление о контрактах игроков профессиональных баскетбольных клубов нашей страны.

Михаил Бродский ФБУ

Приводим текст на языке оригинала.

"Федерація баскетболу України зробила чимало для врегулювання взаємовідносин між клубами і гравцями, досягнуто значний прогрес у напрямку захисту гравців від невиконання клубами контрактних умов, але разом із тим, на жаль, маю констатувати, що однією із проблем лишається неграмотність самих гравців.

Як наслідок, невміння правильно побудувати взаємовідносини із клубами. Часто гравці або гравчині підписують фейкові угоди, в яких не враховані їхні права і навіть не вказана сума заробітної платні. Тому для укладання контракту краще залучати фахівців, які зможуть відстоювати ваші інтереси, хай це буде професіональний баскетбольний агент або просто грамотний юрист.

Уся необхідна регламентна документація є у вільному доступі на сайті ФБУ, гравець перед підписанням угоди може ознайомитися із вимогами ФБУ до професійного контракту. (http://fbu.ua/dokumenty, дивіться розділ Чемпіонат України).

Наступне. У разі виникнення непорозумінь або неоднозначностей єдиним юридично правильним і найкоротшим шляхом для вирішення будь-яких нюансів є звернення до Секретаріату ФБУ. Після попереднього розгляду секретаріат може розв’язати спірне питання або передати справу у Комісію ФБУ з правових відносин.

Очолює цю комісію людина, компетентність і порядність якої не викликає сумнівів ні у кого – Сергій Ліщук. На рахунку цього органу вже декілька вирішених спірних епізодів навіть у нинішньому календарному році, і саме цей шлях є єдиним правильним і відповідає міжнародним нормам.

Іноді гравці або їхні родичі атакують мій месенджер чи соціальні мережі, сподіваючись, що моє особисте втручання може вирішити ситуацію, але підкреслюю, що є цілком легітимний орган, який має вирішувати ці проблеми і єдиний правовий шлях – це звернення у секретаріат і вище зазначену комісію.

Як приклад, до мене особисто через месенджер звернулася група колишніх гравців БК Запоріжжя-ZOG із приводу невиконання клубом своїх зобов’язань перед ними. Можу вас запевнити, що цей випадок не був поза увагою федерації, але ФБУ не є абсолютним гарантом виконання клубами своїх зобов’язань перед гравцями, а також зобов’язань гравців перед клубами. Федерація створила систему, яка мінімізує не доброчесні відносини і завдяки їй усі спірні ситуації можуть бути вирішені за цілком зрозумілою процедурою.

Зазначу, що Федерації баскетболу України завжди готова захищати інтереси усіх учасників Чемпіонату України: гравців, тренерів, клубів, суддів тощо".

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