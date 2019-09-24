"Преподнести сюрприз": тренер "Киев-Баскет" рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов

Главный "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис во время пресс-конференции, посвященной старту нового баскетбольного сезона в Украине, рассказал о настрое на 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

"С нетерпением ждем начала сезона, хотя в целом он уже начался для нас в форсированном режиме. Я очень хочу украинскому баскетболу получить мультиспортивные арены. Не понимаю, чего Украина до сих пор их нет? Но этот вопрос, пожалуй, к другим людям. Посмотрите на атмосферу в Дворце спорта во время матча против довольно скромного австрийского клуба – болельщики изголодались по баскетболом и хотелось бы, чтобы у них была возможность болеть в современных и уютных залах", - цитирует Айнарса пресс-служба ФБУ

По мнению латышского наставника ко всем соперникам нужно готовиться одинаково.

"Как по мне, "Бургос" – это самый сильный соперник из всех возможных в квалификации, если судить по возможностям, традициями и фамилиям на майках. Но вот в этом формате – двухраундовой дуэли – возможно все. В таких матчах можно победить любого. Не могу сказать, что мы были на 100% сильнее австрийцев на бумаге. В каком-то смысле они были даже опытнее нас. Поэтому мы готовимся к матчам с "Бургосом" в обычном режиме, мы знаем о них все, как и они о нас. В них два игрока играли на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Мы постараемся преподнести сюрприз и главное, чтобы этот сюрприз не обернулся против нас, а сработал против испанцев", - подытожил Багатскис.

Киевляне 26 и и 29 сентября сыграют против испанского "Бургоса" за право получить место в групповом раунде престижного еврокубка. Первый матч вице-чемпионы Украины проведут дома в столичном Дворце спорта в 19:00.

Напомним, что в первом раунде квалификации "Киев-Баскет" по сумме двух матчей прошел австрийский "Капфенберг".

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