Представлен логотип Матча Звезд Суперлиги-2020

1 февраля в столичном Дворце спорта состоится неординарное спортивное событие. После длительного перерыва (с 2012 года) столица примет яркий баскетбольный праздник.

Уже активно продолжаются подготовки к Матча Звезд, подбирается лайн-ап артистов и формируется конкурсная программа.

А между тем, мы уже готовы презентовать логотип Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч-2020. В его основу легла звезда с элементами логотип ФБУ. Также прорисованы главные исторические памятки столицы и интегрированный логотип титульного спонсора праздника – ТМ "Пари-Матч". Сам логотип с ФБУ разрабатывала команда "Мobster Team".

Уже совсем скоро в интернет магазине ФБУ появятся атрибутика к Матча Звезд 2020. Среди нее можно будет приобрести футболки, кепки, ручки, блокноты и чашки, а для настоящих ценителей ивента можно будет заказать и игровую форму от нашего технического партнера - ТМ "Еrrea ".

Матч состоится в формате противостояния Звезд Украины против Звезд Легиона. Кроме того, болельщики станут свидетелями конкурсной программы, где будут определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и трехочковых атак. Полная программа праздника будет объявлена за три недели до старта ивента, а голосование болельщиков начнется 2 января.

Внимание! Билеты на Матч Звезд в киевский Дворец Спорта очень быстро разлетаются! советуем заранее позаботиться о пропуск неординарной спортивное событие!

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