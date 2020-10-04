Появилось видео невероятной развязки в финале Кубка Украины по баскетболу

Южненский "Химик" броском на последней секунде добыл победу над "Днепром" в Кубке Украины по баскетболу, второй раз в истории завоевав престижный трофей.

Матч на родном паркете ФСК "Олимп" завершился со счетом 78:77.

В четвертой четверти днепряне двумя точными бросками из-за дуги от Тимофеенко и Террела увеличили разрыв до 10 баллов, но хозяева в очередной раз смогли сделать камбек. За 31 секунду до финальной сирены счет был 75:75, когда Террелл точно попал два штрафных. У "Химика" было 13 секунд, и Марченко с сиреной принес своей команде титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале команда Журавлева, хотя и не без нервов, но довольно уверенно выиграла свой полуфинальный матч у "Одессы". "Химик" провел невероятно напряженную и изнурительную битву с овертаймом против "Киев-Баскета".