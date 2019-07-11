Появилось видео награждения баскетболистов Украины на Универсиаде

Мужская сборная Украины по баскетболу второй раз в своей истории выборола "серебро" Универсиады.

На крупнейшем спортивном форуме в Неаполе украинские баскетболисты повторили успех 2005 года, уступив в решающем матче сборной США.

OBOZREVATEL предлагает насладиться историческими моментами торжественной церемонии награждения наших соотечественников.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Виталия Степановского в четвертьфинале были сильнее Канады (82:80), а в полуфинале с таким же счетом драматично победили Австралию.

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