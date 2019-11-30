Поражение чемпиона: результаты Суперлиги Пари-матч 30 ноября

В субботу, 30 ноября, состоялись два поединка регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

БК "Одесса" взял реванш у действующего чемпиона Украины южненского Химика за поражение в первом круге (86:73), а лидер первенства "Прометей" разобрался в гостях с "Николаевом" (92:73).

"Химик" убедительно начал матч, набрав 30 очков за стартовую четверть. Гости реализовали 4 из 6 трехочковых, а защитник южненцев Айзе Уильямс еще в первую 10-минутку набрал 11 очков, реализовав все свои броски с игры.

Во второй четверти "Одесса" добавила в защите, позволив сопернику набрать лишь 16 очков, и, соответственно, почувствовала уверенность в нападении. Как результат, четверть по команде Олега Юшкина, которая сыграла игровой отрезок намного качественнее, не сделав ни одной потери за четверть. На большой перерыв команды ушли при 3 очков преимущества Химика.

После большого перерыва хозяева продолжили гнуть свою линию. Получив психологическую уверенность, команда Юшкина превратила ее в отличный игровой отрезок. Хозяева играли в быстром темпе, атаковали с высоким процентом и завладели преимуществом на щитах. Вовремя активизировался и Брюс Мэйси, который помог одесситам набрать за четверть 29 очков и уйти на последний перерыв уже в качестве лидера.

Нокдаун для "Химика" оказался нокаутом. Команда Виталия Степановского позволила сопернику получить двухзначное преимущество и так и не сумела вернуться в матч. Одесса контролировала игру до самого ее завершения и в итоге довела матч до волевой победы, позволив "Химику" за последние 10-минутку набрать лишь 5 очков. Проиграв первую четверть, одесситы выиграли три последующих, завершив поединок со счетом 86:73 в свою пользу.

Одесса — Химик — 86:73 (21:30, 22:16, 29:22, 14:5)

Одесса: Артамонов (5), Мэсси (20 + 5 подборов + 6 передач), Носков (14 + 8 подборов), В. Прокопенко (11 + 8 подборов), Р. Браун (3 + 7 подборов + 2 блок-шота) — старт; Ал. Щепкин (14), Ткачук, Фризен (8 + 6 подборов), М. Холлоуэй (11), Новиков

Химик: А. Уильямс (20 + 5 передач), Рябчук (2 + 4 передачи), Войналович (2 блок-шота), Ковалёв (7 + 5 подборов), Угба (9 + 8 подборов + 2 блок-шота) — старт; Марченко (10), Рахимшаиков (2), Салливан (18 + 8 подборов), М. Горобченко (5)

"Одесса" свой следующий матч сыграет 6 декабря на выезде против "Черкаських Мавп", а "Химик" в этот же день будет противостоять в столице "Киев-Баскету".

МБК "Николаев" после победы над "Запорожьем" стремился совершить сенсацию во второй домашней игре недели против "Прометея".

Быстрое нападение и результативная игра в краске позволила "Прометею" завладеть преимуществом на старте игры. Гости в доминирующем стиле быстро получили двухзначное преимущество, спровоцировав у соперника 7 потерь за четверть.

Во второй четверти хозяевам изменить ничего не удалось. У "Прометея" и в дальнейшем отлично работала связка Калпеппер - Майерс, а 3 из 3 точных трехочковых Отверченко только закрепили преимущество гостей, которые ушли на большой перерыв при перевгы в 15 очков.

Во второй половине "Прометей" уже больше занимался тем, чтобы удерживать комфортное преимущество, которое команда Карлиса Муйжниекса получила в первой части игры. Подопечные Виталия Черния несколько раз приближались к сопернику, однако каждый раз получали мощную ответ от гостей, контролировать игру на протяжении всех 40 минут.

"Прометей" был лучший процент реализации, лучше двигал мяч, допустив меньшее количество потерь. В целом гости по всем аспектам преобладали корабелов, доведя матч до убедительной победы - 92:73.

Самым эффективным игроком матча стал разыгрывающий "Прометея" Денис Лукашов, который до 10 очков добавил 7 передач, 6 подборов, 2 перехвата и 3 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил 24 балла.

"Николаев" свой следующий матч сыграет 13 декабря на выезде против "Харьковских Соколов", а "Прометей" противостоять харьковчанам дома 6 декабря.

МБК "Николаев" - "Прометей" 73:92 (15:25, 23:28, 22:17, 13:22)

МБК Николаев: Зотов (8 + 5 передач + 5 потерь), Луценко (6), Питерсон (22 + 11 подборов + 7 передач), Онуфриев (6), Бристол (8 + 11 подборов) - старт; Адедиран (11 + 12 подборов), Приймак (9), Давидюк (2), Хохоник (1), Юрченко.

Прометей: Лукашов (10 + 6 подборов + 9 передач + 3 блок-шота), Калпеппер (17 + 5 передач), Трент (12 + 4 перехвата), Конате (8 + 8 подборов), Майерс (19 + 7 подборов + 3 перехвата) - старт; Миллер (14 + 7 подборов), Отверченко (10 + 3 перехвата), Сидоров (2), Антипов.

Как сообщал OBOZREVATEL, БК "Днепр" накануне одержал победу над "Черкаськими Мавпами" в очередном матче Суперлиги Пари-Матч. Команда Дениса Журавлева на паркете СК "Шинник" была сильнее оппонента – 82:70.

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