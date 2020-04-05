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5 апреля • обновлено в 20:58
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Переболевший коронавирусом Бобров описал симптомы и назвал стоимость лечения

2.5т
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Украинский баскетболист испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров описал свои ощущения во время болезни.

Вячеслав Бобров

Вячеслав Бобров

ФБУ

"В Украину мы прилетели 16 марта. Дома я почувствовал определенную усталость и температура поднялась до 37 градусов. Я на это особого внимания не обращал, считая, что она могла подняться на фоне усталости и изменения климата. 18 марта температура уже была 38.5, я выпил несколько таблеток парацетамола и утром вроде сбил температуру. Но она держалась и уже с середины дня я ее сбить не мог. Я позвонил в скорую", - заявил игрок сборной Украины в интервью ФБУ.

Баскетболист был госпитализирован в Александровскую больницу.

"У меня три дня была температура, обоняние и вкус я не терял, был небольшой сухой кашель, потому что я заболел пневмонией. В целом чувствовал себя хорошо, но первые четыре дня было тяжеловато из-за антибиотики и температуру. За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторое другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Бобров.

Напомним, что Бобров, заболел коронавирусом по возвращению из Испании.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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