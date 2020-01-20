"Откроет новую эпоху": в США рассказали историю успеха украинца Михайлюка в НБА

Кто верил, тот не ошибался - Святослав Михайлюк с каждым матчем все больше проявляет себя в "Детройте". Свят уже не просто заиграл в новой команде, но и становится важной частью "Пистонс".

В январе Михайлюк получил место в старте и с каждой игрой увеличивает свои показатели, попутно устанавливая рекорды. А как "вишенка на торте" - шикарный баззер против "Селтикс"! Нет сомнений, что Сви все больше становится своим в "Детройте", и на днях один из наибольших новостных порталов Детройта The Detroit News решил уделить украинцу особое внимание и очень основательно рассказать о нем в своем материале.

The Detroit News - о Михайлюке:

Каким Свят впервые показался в глазах американцев?

Что поражало болельщиков в прогрессе Михайлюка в "Черкаських Мавпах"?

Почему баскетболист предпочел NCCA лучшим клубам Европы?

Что привело Святослава в "Детройт"?

Как Свят преобразовывается вместе с "Пистонс"?

Новости Украинец Михайлюк провел лучшую неделю в НБА

О ПЕРВЫХ ШАГАХ МИХАЙЛЮКА И ЕГО СРАВНЕНИИ С ЛЕБРОНОМ

Это случилось, когда Джейсон Уошберн из Баттл Крик прибыл в Черкассы в 2013 году для начала своей новой жизни профессионального баскетболиста. Тогда он впервые услышал о местном вундеркинде - 16-летнем Святославе Михайлюке, уже очаровавшим Украину.

Мальчик не был там с начала тренировочного сбора "Черкаських Мавп", поскольку играл за границей с молодежной сборной Украины. Когда Михайлюк в конце концов прибыл домой, Уошберн был не в восторге от первого впечатления.

"Сначала, когда я впервые увидел его, мне показалось сомнительным: "Этот тощий маленький ребенок - один из лучших игроков в Европе?", - вспоминал Уошберн.

Святослав Михайлюк в форме "Черкаських Мавп" mavpabasket.com

В то время Михайлюк был скорее создателем и проникновенным игроком, нежели сейчас, в эти дни будучи молодым шутером НБА с его прогрессирующими навыками плеймейкера. Позднее Уошберн назвал Святя "Леброном Украины" - эта цитатой следовала за молодым украинцем на каждом из трех его американских этапов карьеры.

Чтобы уточнить, Уошберн сказал, что тогда он не имел ввиду Свята "бегущим локомотивом", каким в молодости был Леброн Джеймс. Вместо этого Уошберн сравнил шумиху вокруг Михайлюка с безумием, которое окружало Джеймса в средней школе на северо-востоке Огайо.

Выступая в качестве многообещающего основного элемента во втором сезоне НБА с "Детройтом", 22-летний парень, который стал известен в Америке как "Сви", начинает выполнять это обещание.

"Мне хочется просто доказать, что, играя в лиге с жесткой и защитной манерой игры, я выполняю все установки тренера, и я просто стараюсь", - сказал Михайлюк. - "Я думаю, когда играешь больше, становишься более приспособленным к игре и лучше чувствуешь ее".

Все больше и больше играя в ротации тренера Дуэйна Кейси, Михайлюк позволяет фанатам Детройта мечтать о лучших днях с украинским проспектом в качестве важного элемента следующей великой эпохи Pistons.

О КЛЮЧЕВОМ РЕШЕНИИ И ВЫБОРЕ NCAA

Черкассы - город с населением более 250 000 человек в центральной части Украины, на берегу Днепра. Как единственный ребенок с родителями в роли учителей, спорт был большой частью воспитания Святя в промышленном городе. Его мать Инна, играла в баскетбол, а его отец Юрий играл в футбол и волейбол на аматорском уровне.

В детстве у Свята были игрушки по всему дому, но, похоже, он всегда хотел играть с мячом. Во время воспитания Михайлюка популярность баскетбола локально росла, и бизнесмен Михаил Бродский создал профессиональную команду, также финансируя развитие молодежи в Черкассах. Сейчас Бродский - президент Федерации баскетбола Украины. И по словам Уошберна, у Бродского - одна из лучших организаций, в которой он играл за семь сезонов во время карьеры в шести странах.

Юный Свят достиг совершеннолетия в этом баскетбольном процессе, а также отличился игрой в футбол, настольный теннис и шахматы. Но свободное время Свята было посвящено его любимому виду спорта. Он бросал бумажные шары в мусорный бак, когда ему было скучно, и учитель установил в классе небольшой баскетбольный обруч, чтобы Свят не мог сбежать в спортзал без присмотра между уроками. Юрий Михайлюк же говорил, что Святу было 6 или 7 лет, когда он решил стать профессиональным баскетболистом. В школе, где преподавали 10 разных языков, Михайлюк предпочел изучать английский, смотря на карьеру в НБА.

Святослав Михайлюк nba.com

Юрий, который выезжал из дома в 6:30 утра, чтобы отвезти Святя на тренировку, хорошо помнит момент, когда 14-летний Свят оторвал глаза от просмотра результатов NCAA в интернете и сказал отцу, что хочет посетить Канзас или Дюк. Во время пребывания в Черкассах навыки подростка в первые годы формировал тренер Максим Михельсон.

На международных молодежных соревнованиях по всему континенту стали распространяться слухи о Михайлюке. Михаил Лельчицкий, давний наблюдатель молодых европейских баскетбольных звезд говорил, что Михайлюк получил, пожалуй, самый высокий комплимент от скаутов, когда его сравнивали с молодым Драженом Петровичем - хорватом, чья легендарная карьера в НБА была прервана его трагической смертью в 28 лет в 1993 году.

"Я помню, как мне начинали говорить что-то типа "Эй, этот парень действительно особенный", - сказал Лельчицкий, теперь агент Михайлюка. Сви присоединился к местной профессиональной команде в 16 лет, играя против взрослых мужчин, будучи школьником.

ОБ ОТКАЗЕ "РЕАЛУ" И ПЕРВОМ ЗНАКОМСТВЕ С АМЕРИКОЙ

Американцы из Черкасс покинули Украину, но Михайлюк уже получил ценную информацию от своих уехавших товарищей по команде. Заглядывая в будущее, Михайлюк интересовался нюансами американской баскетбольной жизни.

"Он был как маленький ребенок, хотел впитать в себя все, что было для него самым лучшим", - сказал Уошберн. "И он спрашивал нас, так как мог бы спокойно пойти играть за лучшие команды в Европе, он действительно мог бы".

"Вирджиния" отправила своих скаутов посмотреть, как Михайлюк играет в Украине, и элитные европейские клубы также шли по горячим следам. Тем не менее, Свят предпочел маршрут в НБА через NCAA.

В "Канзасе" Святослав Михайлюк (слева) провел 4 года ncaa.com

"Я просто хотел попробовать что-то новое, - сказал Сви. - Я видел игры NCAA по телевизору, и это было очень весело, поэтому я подумал, что попробую себя там. Я думал, что смогу добиться успеха".

Когда Михайлюки посетили "Реал", знаменитый испанский клуб сделал "очень денежное предложене. Святослав оставался твердым в своем желании попасть в NCAA, - сказал Юрий о своем сыне, который собирался в Канзас. - Мы с пониманием и уважением относились к желанию нашего сына, поддерживали его и ни разу не пожалели об этом".

Тем летом на саммите Nike Hoop 2014 в Портленде, штат Орегон, Михайлюк присоединился к команде World Select и встретился с иностранцами, такими как Никола Йокич и Клинт Капела, против американских старшеклассников, таких как Стэнли Джонсон, и таких же новичков, как Джейхокс Клифф Александр и Келли Обре. Во время тренировок перед выставочными играми, примерно за два месяца до своего 17-летия, Михайлюк официально попал на радар НБА.

"Интригующим нюансом был его возраст, - сказал старший советник "Пистонс" Эд Стефански, который тогда работал в офисе "Мемфис Гризли". - Можно было сказать, что у Свята был определенный набор навыков. Но ему нужно было много работать. И, отправляясь в Канзас, было известно, что Сви приглашала такая известная команда, которая явно что-то видела в нем".

Прежде чем отправиться в Канзас, Михайлюк играл за Украину на чемпионате мира по баскетболу в Испании. Там он завершил турнир поражением 71-95 команде США, где были будущие товарищи Михайлюка по команде - Деррик Роуз и Андре Драммонд.

О ВРЕМЕННЫХ СОМНЕНИЯХ И СТАТУСЕ ЛЮБИМЧИКА В КАНЗАСЕ

Недавно ему исполнилось 17 лет, и он был самым молодым игроком в истории Big 12 Conference. Михайлюк прибыл в Лоуренс, вооруженный большим ажиотажем вокруг него. Хотя он скучал по дому, его родители понимали ставки. Они знали, что их собственные жертвы привели к тому, чтобы взращивать мечты Святя.

"Мы с пониманием и уважением относились к желанию нашего сына, поддерживали его и никогда не сожалели", - сказал Юрий. - "Мы верили в его талант и максимально поддерживали его желание стать баскетболистом. И теперь мы понимаем, как правильно поступили в свое время".

Михайлюк отличился двухзначными показателями в 3-х из 10-ти первых матчей команды, 6 выходов в старте тренера Билла Селфа - но эти игры были скорее исключением, чем правилом.

Святослав Михайлюк в форме "Детройта" уже побил не один рекорд nba.com

Молодой защитник, в конце концов, упал до уровня ротации Селфа, закончив сезон со средним показателем 2,8 очка и 0,7 передач за игру. Он сделал 15 трехочковых со скудными 28,8 процентов попадания. Многие задавались вопросом, не стоит ли Сви покинуть Канзас и вернуться в Европу для продолжения профессиональной карьеры. По крайней мере, сделать это за год до того, как 17-летнему баскетболисту было разрешено войти в драфт НБА.

Но Михайлюк выстоял, создавая прочную четырехлетнюю карьеру в Канзасе, включая холоднокровный 3-очковый гандикап над Дюком, что позволило Сви вместе с командой попасть в Финал четырех 2018 года.

"Он тренировался очень усердно и смог выдержать много взлетов и падений, - говорит Лельчицки. - "Для молодых ребят есть период адаптации, которые приезжают из-за границы в колледж и отчисляются. У него здесь никого нет, нет семьи, он изучает культуру и язык, приспосабливается к еде, приспосабливается к тренерской работе".

"Такие программы как Канзас отбирают лучших из лучших, а эти дети - альфы. Я думаю, он заслуживает огромного уважения за то, что прошел через это, имел силу воли и веру в себя, чтобы пройти через это. Это такая потрясающая история - он будет любимым в истории Канзаса".

О "ЛЕЙКЕРС" И ПРОРЫВЕ В ДЕТРОЙТЕ

За месяц до драфта НБА в 2018 году владелец Том Горес пригласил Стефански для управления "Детройтом", наняв Кейси, действующего тренера года НБА.

Выбрав на драфте 42-й номер, Стефански и "Пистонс" вывели Брюса Брауна из "Майами", хотя Михайлюк был одним из вариантов в 40-х номерах в "Детройте". Стефански удвоил оборону, обменяв на 38-й пик из Филадельфии Хири Томаса. Михайлюк был в "Лейкерс" под номером 47 и помогал Лос-Анджелесу в финале Летней лиги Лас-Вегаса в качестве новичка. Затем он проследовал в South Bay G League и хорошо играл в ограниченное время в "Лейкерс" Леброна в регулярном чемпионате.

"Нет сомнений, что Сви может покорить баскетбол, - сказал Стефански. - У нас было много работы, которую он должен был выполнять для защиты и улучшения своего тела. Но весь фронт-офис чувствовал, что Сви был хорошим активом, чтобы сделать ставку на него". Михайлюк появился в трех играх "Пистонс" в прошлом сезоне и получил больше опыта в G League с "Гранд Рапидс".

Святослав Михайлюк (слева) nba.com

В этом году, когда напыщенная команда "Пистонс" дает больше минут молодым игрокам в неутешительной половине сезона, Михайлюк оказался в числе игроков, наконец дающих поклонникам "Детройта" некоторую надежду. В понедельник Михайлюк был пятым в НБА с отметкой 44,5 процента попадания 3-очковых, лидируя в составе "Поршней".

Прошлая неделя была лучшей в профи карьере Михайлюка, установив рекорды в 21 очко в Бостоне и еще 25, в субботу, в Атланте.

Его родители не спят по ночам, чтобы увидеть каждую игру, в основном имея всего два или три часа сна в игровые ночи. Новые фанаты "Пистонс" появились в центральной Украине из-за самой большой спортивной знаменитости Черкасс. Михайлюк сделал бросок почти через три четверти поля, чтобы успеть до сирены в Бостоне. Это было точно так же, как его бросок в Канзасе, чтобы помочь одолеть Дюк. И не было никакого явного празднования от снайпера.

"Он не собирается привлекать к себе внимание, он не кричащий ребенок", - сказал Уошберн. - "До тех пор, пока я его знал, Свят хотел одного - опустить голову, работать и играть в баскетбол. Это Свят, и это всегда будет Свят".

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