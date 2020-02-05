Определился соперник "Киев-Баскета" в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА сыграет против турецкой "Каршияки". Поединки намечены на март этого года. Точная дата будет известна позже.

Первую встречу подопечные Айнарса Багатскиса проведут дома. Ответную через неделю - на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в среду, 5 февраля, проиграл заключительный матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против "Вентспилса" и вышел в четвертьфинал со второго места. Встреча 3-го тура между этими командами завершилась непростой победой "Киев-Баскета" (81:78).

Отметим, что во 2-м туре вице-чемпионы Украины добыли драматическую победу, обыграв в Киеве "Керменд" - 80:78. Повторный поединок 5-го тура в Венгрии завершился успехом хозяев (96:74).

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

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