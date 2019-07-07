Определился победитель женского Евробаскета-2019

Женская сборная Испании по баскетболу стала победительницей 37-го чемпионата Европы, выиграв этот титул второй раз подряд. Финал против команды Франции завершился со счетом 86:66.
Первенство континента проходило в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года.
Решающий матч складывался легко для титулованной команды. Пиренейки с первых минут захватили инициативу и не дали оппоненткам ни единого шанса. Уже к середине встречи счет был 50:36 в пользу "фурии рохи".
Triple 👌. Triple 🎯. Triple ✅.@Martaxargay 🔥. #EuroBasketWomen@baloncestoESP 🇪🇸— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 7 июля 2019 г.
📺 https://t.co/3pwcEnO2eE pic.twitter.com/20VGzPAqUS
Вторая половина матча сенсации не принесла. Испания уверенно победила, завоевав четвертое "золото" Евробаскета в своей истории.
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Испания - Франция
ФИБА
Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.
Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).
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