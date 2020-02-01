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1 февраля • обновлено в 16:59
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Определился победитель конкурса данков Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

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Баскетболист "Киев-Баскета" Павел Крутоус выиграл конкурс данков на Матче звезд Суперлиги Пари-Матч. В финальном раунде он оказался сильнее защитника "Николаева" Квентина Питерсона.

В жюри конкурса входили главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багасткис, главный тренер "Прометея" Карлис Муйжниекс, легендарный игрок и экс-президент ФБУ Александр Волков и знаменитый тренер Вадим Гладун.

Победителями первого раунда стали Питерсон и Крутоус, а в финальном раунде украинский баскетболист свои трюки выполнил лучше оппонента.

Определился победитель конкурса данков Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

Первый раунд

Квентин Питерсон, "Николаев" — 37 + 39

Макс Адам Конате, "Прометей" — 0 + 36

Павел Крутоус, "Киев-Баскет" — 37 + 37

Иван Ткаченко, "Черкаськи Мавпы" — 32 + 35

Александр Тарасенко, "Харьковские Соколы" — 34 + 35

Майкл Майерс, "Прометей" — 32 + 31

Финал

Крутоус — 39 + 37

Питерсон — 35 + 0

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Автор
Максим Богданов
Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Место
Украина Киев
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