Определился победитель конкурса данков Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

Баскетболист "Киев-Баскета" Павел Крутоус выиграл конкурс данков на Матче звезд Суперлиги Пари-Матч. В финальном раунде он оказался сильнее защитника "Николаева" Квентина Питерсона.
В жюри конкурса входили главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багасткис, главный тренер "Прометея" Карлис Муйжниекс, легендарный игрок и экс-президент ФБУ Александр Волков и знаменитый тренер Вадим Гладун.
Победителями первого раунда стали Питерсон и Крутоус, а в финальном раунде украинский баскетболист свои трюки выполнил лучше оппонента.
Первый раунд
Квентин Питерсон, "Николаев" — 37 + 39
Макс Адам Конате, "Прометей" — 0 + 36
Павел Крутоус, "Киев-Баскет" — 37 + 37
Иван Ткаченко, "Черкаськи Мавпы" — 32 + 35
Александр Тарасенко, "Харьковские Соколы" — 34 + 35
Майкл Майерс, "Прометей" — 32 + 31
Финал
Крутоус — 39 + 37
Питерсон — 35 + 0
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский данкер Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Асмтердаме.
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