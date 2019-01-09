Стали известны все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

В Кубке Украины по баскетболу определились все участники полуфинальных противостояний. К "Одессе", "Днепру" и "Политехнику", которые добились этого права по спортивному принципу, присоединился "Киев-Баскет".

Столичный коллектив уступил в двухматчевой четвертьфинальной дуэли "Черкаським Мавпам" (91:109 и 76:69). Однако во время ответной встречи соперники "Киев-Баскета" нарушили регламент, за что поплатились исключением из турнира.

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Тренерский штаб "Мавп" на одном из игровых отрезков задействовал на площадке одновременно четырех легионеров вместо разрешенных трех. Директор чемпионата Украины рассмотрел эпизод и принял решение наказать действующих обладателей "золота" Суперлиги Пари-Матч поражением без права продолжать выступления в Кубке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги 2018 года.