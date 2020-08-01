В Каменском состоялся третий этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3, по итогам которого были определены победители в женской и мужской сетках соревнований.

У мужчин чемпионом турнира стала команда "Черновики" (Дмитрий Липовцев, Илья Немцу, Максим Никитин, Михаил Горобченко), которая в напряженном финале победила "Фантазеров" (Анатолий Конев, Константин Аникиенко, Александр Тищенко, Ярослав Кадыгроб) - 21:18.

Черновики ФБУ

Третье место у мужчин заняла команда СумГУ (Игорь Юркевичус, Игорь Стародуб, Илья Кабацюра, Сергей Старцев), которая в утешительном финале одолела Peace Duck (Артем Ковалев, Никита Ханча, Дмитрий Головчик, Владислав Куриленко).

БК Франковск ФБУ

У женщин чемпионками стали игроки БК Франковск (Татьяна Юркевичус, Дарья Тимофеева, Елена Тетерук, Ксения Афанасьева), которые в финальном матче одолели "Устрицы на карантине" (Светлана Колибабчук, Анна Бакал, Наталья Булавитская, Яна Самур) - 16:14.

Призовой фонд мужского турнира от премиум-спонсора адвокатского объединения Эквита составит 50 000 гривен. Женщины разыграют между собой 10 000 гривен.

Таким образом, сейчас уже состоялись три тура чемпионата 3х3. В Киеве соревновались команды Центра. Сильнейшими стали команда Ивано-Франковской области у женщин и "Динамо-Одесса" у мужчин. В Одессе среди команд Юга сильнейшими стали "Устрицы на карантине" среди женщин и "Промбудсфера" у мужчин.

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Определились победители 3-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в Одессе определились победители 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.