Определились финалистки Евробаскета-2019

Сборные Испании и Франции пробились в финал женского чемпионата Европы по баскетболу-2019.

В полуфиналах действующие чемпионки континента обыграли хозяек первенства сербок - 71:66, а француженки были сильнее представительниц Великобритании - 63:56.

Magic Johnson. Michael Jordan. Marine Johannes. Must be something about the MJ initials - @Marinej5 with her @FRABasketball 🇫🇷 career-high 20 PTS when it mattered most 💯. #EuroBasketWomen pic.twitter.com/OFLWs6hLGB