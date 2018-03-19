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Ради победы русских: вскрылся самый грандиозный обман в истории баскетбола

13.4тЧитать новость на украинском

Сборная Советского Союза по баскетболу добыла "золото" Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене благодаря вмешательству генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Уильяма Джонса.

Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал судья-хронометрист финала СССР – США, экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер. По его признанию, Джонс лично принял решение дать советским игроками три секунды на атаку, хотя табло показывало всего секунду.

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"Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: "Добавляем три секунды". Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко", – сказал Блаттер.

Напомним, финал Олимпиады-1972 СССР – США (51:50) считается одним из наиболее драматичных моментов в истории баскетбола. Советская команда проигрывала в одно очко, а американцы после одного из розыгрышей начали преждевременно праздновать победу.

За одну секунду до финальной сирены тренеры сборной СССР потребовали тайм-аут, после чего Уильям Джонс и принял решение добавить к игре еще две секунды. Советские баскетболисты с третьей попытки ввели мяч в игру, а Александр Белов забросил победный мяч.

Отметим, что американская сторона до сих пор не признает результат того матча. США также отказались от серебряных медалей и бойкотировали церемонию награждения.

Как сообщал "Обозреватель", украинский баскетболист Святослав Михайлюк вместе с "Канзасом" вышел в 1/8 финала плей-офф Студенческой лиги США (NCAA).

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