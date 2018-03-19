Ради победы русских: вскрылся самый грандиозный обман в истории баскетбола

Сборная Советского Союза по баскетболу добыла "золото" Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене благодаря вмешательству генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Уильяма Джонса.

Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал судья-хронометрист финала СССР – США, экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер. По его признанию, Джонс лично принял решение дать советским игроками три секунды на атаку, хотя табло показывало всего секунду.

"Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: "Добавляем три секунды". Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко", – сказал Блаттер.

Напомним, финал Олимпиады-1972 СССР – США (51:50) считается одним из наиболее драматичных моментов в истории баскетбола. Советская команда проигрывала в одно очко, а американцы после одного из розыгрышей начали преждевременно праздновать победу.

За одну секунду до финальной сирены тренеры сборной СССР потребовали тайм-аут, после чего Уильям Джонс и принял решение добавить к игре еще две секунды. Советские баскетболисты с третьей попытки ввели мяч в игру, а Александр Белов забросил победный мяч.

Отметим, что американская сторона до сих пор не признает результат того матча. США также отказались от серебряных медалей и бойкотировали церемонию награждения.

Как сообщал "Обозреватель", украинский баскетболист Святослав Михайлюк вместе с "Канзасом" вышел в 1/8 финала плей-офф Студенческой лиги США (NCAA).