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"Оказывал давление" Украинский баскетболист пришел в восторг от выхода в Финал четырех NCAA

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Украинский баскетболист Святослав Михайлюк признался, что испытывает гордость в связи с выходом своего "Канзаса" в Финал четырех NCAA. Воспитанник "Черкаських Мавп" помог своей команде добыть драматичную победу над "Дьюком" – 85:81, причем на счету нашего соотечественника важнейший трехочковый, позволивший перевести игру в овертайм.

"Ччувствую себя отлично. Я смазал пару открытых бросков, но мои партнеры по команде говорили, чтобы я продолжал бросать. В итоге бросок в концовке залетел и счет стал равным. Я чувствую себя отлично и испытываю гордость за эту команду. Малик Ньюман выдал мощный перфоманс. Вероятно, это лучшая игра сезона в его исполнении", – приводит слова Михайлюка basket.com.ua.

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Как сообщал "Обозреватель", Святослав Михайлюк вошел в историю "Канзаса", забросив 112 трехочковых за один сезон. После победы над "Дьюком" фанаты "Канзаса" устроили настоящее безумство на улицах города.

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Тема
NCAA
Персона
Святослав Михайлюк
Место
США
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