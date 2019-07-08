Официально: сборная Украины по баскетболу получила нового тренера

Авторитетный латвийский тренер Айнарс Багатскис подписал контракт на два года с Федерацией баскетбола Украины.

52-летний специалист возглавит мужскую сборную, которая в ноябре начнет выступление в квалификации Евробаскета-2021.

Багатскис хорошо известен украинским болельщикам по работе в Украине: латвиец в сезоне 2011/2012 возглавлял "Кривбассбаскет", а с 2012 по 2014 годы тренировал киевский "Будивельник". С киевлянами Багатскис дважды становился чемпионом Украины. После украинского этапа тренерской карьеры латвийский специалист работал в России, Турции, Израиле и Германии.

Также Багатскис семь лет (2011-2017) возглавлял мужскую сборную Латвии, которую выводил в финальные части чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов, а также занял восьмое место на домашнем Евробаскете-2015.

В прошлом сезоне латыш работал с немецким "Бамбергом", с которым вышел в плей-офф, заняв 5 место в регулярном чемпионате Бундеслиги (22 победы, 12 поражений).

Жеребьевка группового раунда отбора Евробаскета-2021 состоится уже 22 июля.

Также Айнарс Багатскис стал главным тренером вице-чемпиона Украины столичного "Киев-Баскет" – эта информация подтверждена официально. Киевляне, напомним, в прошлом сезоне Суперлиги Пари-Матч вышли в финал, где уступили "Химику".

"Киев-Баскет" сыграет в Лиге чемпионов. Столичный клуб начнет выступления в первом раунде квалификации, где его ждет борьба за выход во второй раунд отбора с чемпионом Австрии "Капфенбергом".

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины Святослав Михайлюк феноменально стартовал в Летний лиге НБА.

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