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Обошли Россию: украинские баскетболисты 3х3 поднялись в рейтинге ФИБА

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Сборная Украины по баскетболу 3х3 поднялась на вторую строчку всемирного рейтинга ФИБА по результатам Юношеской Олимпиады. Наши спортсмены обогнали Россию, которая стала третьей.

Успешные выступления мужской и женской команды на Юношеской Олимпиаде позволили нашей федерации подняться на три позиции. Кроме России украинцы обошли Монголию.

Обошли Россию: украинские баскетболисты 3х3 поднялись в рейтинге ФИБА

Новости
Украинки не смогли выйти в полуфинал Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3

В мужском рейтинге Украина вошла в десятку сильнейших команд мира, а в женском наши спортсменки заняли вторую строчку.

В категории U-23 "желто-синие" - четвертые в мужском и вторые в женском рейтинге.

Среди 18-летних спортсменов украинцы и украинки заняли второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали на континентальном первенстве, а наши девушки не старше 23 лет стали третьими на чемпионате мира. 18-летним украинским баскетболистам удалось войти в топ-4 на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.

Тема
Баскетбол 3х3
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