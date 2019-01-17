"Николаев" обыграл "Политехник": результаты Суперлиги Пари-Матч 17 января

"Политехник" в третий раз уступил "Николаеву" в поединке Суперлиги Пари-Матч. Встреча в ФКС "Олимп" завершилась со счетом 94:78.

Харьковчане удачно стартовали в матче и очень быстро вышли вперед. Правда, "корабелы" не отпускали соперника слишком далеко, а в конце первой десятиминутки и вовсе вышли вперед.

Во второй четверти хозяева продолжали наращивать свое преимущество и большому перерыву увеличили его до двухзначного. Онуфриев и Адедеран сделали свой вклад в положительный результат "Николаева".

Николаев - Политехник ФБУ

В средине третьей четверти "Политехник" включился в игру и благодаря потрясающему рывку 0:13 вернул интригу в противостояние. У хозяев в атаке не получалось практически ничего, так что они очень быстро лишились преимущества, которое с трудом заработали во второй десятиминутке.

Но наставник хозяев Виталий Черний быстро привел свою команду в чувство. "Николаев" вновь нашел свою игру и в заключительной четверти снова увеличил отрыв от соперника до +10. А вот "Политехник" на второй рывок просто не хватило. Харьковчане, не веря в свой успех, отдали инициативу сопернику, который довел игру до победы.

МБК "Николаев" – "Политехник" 94:78 (33:28, 21:16, 13:15, 27:19)

МБК "Николаев": Хохоник (1), Попов (11 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Омоера (13 + 7 подборов), Онуфриев (14), Адедиран (16) – старт; Зотов (18 + 10 передач + 3 перехвата), Жуковский (8), Приймак (8), Давидюк (3), Тонченко (2), Аникиенко, Бобров.

"Политехник": Дэвис (25 + 5 перехватов + 5 потерь), Козлов (17), Чугунов, Рочняк (23 + 5 подборов), Грэм (10 + 12 подборов + 5 передач + 4 потери) – старт; Завадский (2), Кузнецов (1), Колотилов.

В параллельной встрече "Запорожье" дома не без проблем одолело "Днепр". Хозяева в нервной концовке дожали соперника со счетом 93:90.

Запорожцы вышли на поле с настроем на победу своего соседа по турнирной таблице после неожиданного поражения от "Киев-Баскета". Подопечные Валерия Плеханова завладели инициативой и очень быстро оторвались от соперника. Во второй четверти "Запорожье" продолжало доминировать с комфортным двухзначным преимуществом, сумев сохранить его до большого перерыва.

После 15-минутного отдыха днепряне сумели включиться в игру и начали отыгрывать безнадежное отставание. Гости вернули интригу в битву лидеров, правда, приблизится к сопернику на комфортное расстояние им не удавалось. Перед заключительной четвертью разрыв между командами составлял всего девять очков.

Концовка встречи выдалась очень напряженной. Запорожцы успели вновь увеличить и растерять преимущество. Гостям удалось приблизится к оппоненту на 5 очков. "Днепр" активно прессинговал соперника, не давая ему быстро атаковать. За 17 секунд до конца разрыв между командами составлял 2 балла. Однако запорожцам удалось устоять и завоевать победу в принципиальном противостоянии.

БК "Запорожье" – "Днепр" 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

БК "Запорожье": Холтон (27 + 6 передач + 4 перехвата), Кондраков (5), Мироненко (15), Хилл (12 + 5 подборов), Прессли (7) – старт; Трент (14 + 6 подборов + 7 передач + 6 перехватов + 7 потерь), Буц (7), Шевченко (4 + 8 подборов), Титов (2), Овдеенко.

"Днепр": Вильховецкий (5 + 4 передачи), Мишула (24 + 4 передачи + 4 перехвата), Закурдаев (12 + 5 передач + 4 потери), Сизов (5 + 5 передач), Тимофеенко (15 + 12 подборов + 4 потери) – старт; Ревзин (12 + 7 подборов), Глебов (9 + 4 передачи), Натяжко (6), Кожемякин (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" одержали первую в сезоне победу в домашней игре Суперлиги Пари-Матч. В напряженном поединке команда Михельсона обыграла "Николаев" 101:94.

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