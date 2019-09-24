"Не хочется быть вторыми": Бродский рассказал о развитии баскетбола в Украине

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский выразил уверенность в том, что в скором времени этот вид спорта сможет конкурировать по популярности в нашей стране с футболом.

Комментируя старт нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч, глава ФБУ отметил поддержку государства со строительством новых спортивных комплексов.

Михаил Бродский ФБУ

"Сегодня баскетбол второй в Украине вид спорта по популярности и массовости после футбола. Да, надо говорить откровенно, что мы не сможем стать первыми, но и не хочется постоянно быть вторыми. Поэтому стремимся и придем к лучшему, если построим залы. Сегодня в Украине строится больше 10 залов – в Ривне, Хмельницком, Каменском, Тернополе, скоро будет Житомир. Радует, что государство помогло субвенциями, и надеемся, что на следующий год программа не будет свернута государством, и мы продолжим развивать инфраструктуру", – отметил Бродский.

Он добавил, что в новом сезоне элитного баскетбольного дивизиона стартует девять команд, однако федерация постоянно работает над привлечением в турнир новых участников.

"У нас есть надежда вывести на следующий сезон уже 10 или 12 клубов. Для увеличения участников, конечно же, нужны их материальные возможности и поддержка власти. Сегодня без местных властей уже ничего не будет. Например, в том же Мариуполе есть возможность вернуть клуб к жизни, и сейчас сделано все для того, чтобы выкупить ныне недействующий зал "Азовмаша". Очень надеемся, что мэрия выкупит зал в свою собственность и вернет его к жизни", – цитирует президента ФБУ корреспондент OBOZREVATEL.

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Бродский также отметил роль партнеров и спонсоров в развитии баскетбола в Украине. "Мы уже упомянули о нашем спонсоре Пари-Матч, но пока ничего не сказали про Wilson, который дает нам около 1000 мячей на игры всех лиг. Это очень мощный взнос в развитие баскетбола", – подчеркнул он.

Вадим Мисюра ФБУ

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра назвал важным сотрудничество с ФБУ. "Начинаем уже третий наш общий сезон. Если смотреть на развитие украинского баскетбола, нам как социально-ответственному бизнесу очень приятно поддерживать это направление, ведь за несколько лет этот спортивный продукт реально стает лучше. На многих матчах видим действительно существенный интерес с заполненными залами. Это говорит про качество самой игры и менеджмента, который работает с баскетболом", – сказал он.

В свою очередь глава федерации подчеркнул, что болельщиков ждет очень интересный сезон Суперлиги. "Нынешний сезон будет очень интересным, ведь в каждой команде есть легионеры и интересные парни. У нас даже есть легионер со швейцарско-израильской историей – некто по фамилии Коломойский. Григорий Коломойский. В общем, я уверен, что с хорошим набором баскетболистов у нас увеличиться число болельщиков, которые будут с интересом смотреть матчи чемпионата", – резюмировал Михаил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины представила яркое промо нового сезона Суперлиги Пари-Матч.

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