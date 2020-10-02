Названы трансляторы Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

3 октября украинский баскетбол возвращается после карантинной паузы – в Южном стартует Финал четырех Кубка Украины. В первом полуфинале действующий обладатель трофея "Днепр" сразится с "Одессой". Именно эти команды играли в финале в прошлом году.

В прямом эфире этот матч, а также финал турнира покажет телеканал XSPORT. Начало – в 13:55.

Вторую путевку в финал в тот же день между собой разыграют хозяева площадки – "Химик" и "Киев-Баскет", противостояние которых покажет Obozrevatel TV. Начало – в 17:00.

Расписание:

Полуфиналы:

3 октября

14:00 "Одесса" – "Днепр"

17:00 "Химик" – "Киев-Баскет"

4 октября

14:00. Финал