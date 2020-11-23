Назван канал, который покажет очередные матчи Украины в отборе на Евробаскет-2022

Телеканал XSPORT назван транслятором очередных поединков мужской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022.

Команда Айнарса Багатскиса в третьем и четвертом турах квалификации вынуждена будет сыграть в так называемом пузыре в Любляне. Соперниками "желто-синих" станут хозяева паркета и сборная Австрии.

Поединок против Словении пройдет в субботу, 28 ноября, и начнется в 21:10 по киевскому времени. А встреча с австрийцами состоится в понедельник, 30 ноября. Начало – в 18:10. Обе игры XSPORT покажет в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины занимает второе место в группе, уступая венграм. На первенство континента выходят три лучшие команды квартета.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, как правительство страны мешает национальной команде.