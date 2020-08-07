В пятницу, 7 августа, в киевском "Дворце спорта" прошла открытая тренировка мужской сборной Украины по баскетболу.

"Нам надо вспомнить то, над чем мы работали ранее, и подготовить игроков к предстоящему сезону. Мы вспоминаем защитные принципы, концепции нападения, но все по минимуму. Будем пересматривать видео двух последних официальных матчей и разбираться, что нам нужно улучшить в своей игре. Одновременно тренировки здесь будут записываться, и мы будем делать анализ работы каждого игрока, чтобы он мог понять свою роль в команде", – цитирует слова главного тренера национальной сборной Айнарса Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в киевском "Дворце спорта" ФБУ

Тренировочный сбор мужской сборной Украины начался 3 августа и закончится 14 августа. Следующие матчи в рамках отбора на Евробаскет-2021 наша команда проведет 27 ноября против Словении (в гостях) и 30 ноября против Австрии (дома).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее открытую тренировку провела наша женская сборная.