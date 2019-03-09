"Мне с вами не место": Бродский жестко раскритиковал исполком НОК

Член Национального олимпийского комитета (НОК) Михаил Бродский выступил с резкой критикой работы исполнительного комитета организации.

Президент Федерации баскетбола Украины отметил, что НОК нуждается в кардинальных изменениях в подходе к развитию спорта в стране.

Михаил Бродский ФБУ

"Когда я вошел в состав исполкома, то сразу посмотрел на его состав: пять бывших министров, условно десять бывших олимпийцев в возрасте 70 лет, парочка замминистров, несколько прямых коррупционеров и "свадебные генералы". Вот где причина, почему наш украинский спорт идет вниз. Мы упали в два раза на последней летней Олимпиаде. Это произошло потому, что сидят "свадебные генералы", говорят ни о чем, ничего не делают, ничего не продуцируют. Они же люди с именем, могли бы это все продвигать. А они просто сопровождают делегации, "пилят" какие-то бюджеты", – заявил Бродский в интервью пресс-службы ФБУ.

Он также отметил, что выступил с конкретным предложением о реформах в украинском спорте.

"Я предложил изменить отношение государства к спорту. Выпишем общий план, как мы хотим все поменять, предложим его кандидатам в президенты и с ними подпишем документ, что они согласны с этим. Создали рабочую группу, приходим на заседание. Сидит Борзов и говорит: "Нет, это все фигня. Нам надо думать о методичках. И вообще это политика, а мы вне политики". Я сказал им, что они быстро бегали, а я быстро думаю. Я вышел из состава исполкома, чтоб их критиковать, мне с ними не место", – подчеркнул глава ФБУ.

Кроме того, Михаил Бродский поделился мнением относительно конкретных шагов по изменению работы НОК.

"Их всех нужно поменять. Начиная с Бубки, – пусть он не обижается, он великий спортсмен, – но надо менять людей. В стране надо все поменять и в каждой отрасли нужно все менять, реформировать. Нужен новый закон о спорте, новое отношение к спортсменам, инфраструктура, детским тренерам нельзя платить копейки, нужна спортивная медицина… Где это все? Ведь сейчас страна выживает за счет самородков. А нам нужна система. Спорт должен работать на здоровье нации, а не только на медали", – резюмировал глава украинского баскетбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский сделал официальное заявление о будущем тренера сборной Украины по баскетболу.

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