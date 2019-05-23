Михаил Бродский: Кубок Волкова дал толчок развитию баскетбола в независимой Украине

Четверть века назад появился Кубок Волкова - турнир, который не только сразу увлек баскетболом тысячи детей по всей Украине, но и дал ощутимый толчок развитию этой игры в нашей молодой стране.

А родилась эта прекрасная идея в 1994 году у известного украинского предпринимателя Михаила Бродского, который к тому времени не только успешно занимался бизнесом, но и был президентом одного из лидеров отечественного баскетбола - клуба "Киев-Баскет". Перед всеми командами в те годы очень остро стояла проблема подготовки резерва молодых игроков. Бродский, безумно влюбленный в баскетбол, хотел, чтобы не только его клуб мог конкурентно выступать в чемпионате. Он прекрасно понимал - чем сильнее соперники, тем выше уровень игры в целом. А для нормальной конкуренции нужны сильные команды и приток молодых, амбициозных баскетболистов, которых нужно вырастить и подготовить.

Естественно, для реализации идеи нужны были партнеры и единомышленники. В 1994 году после выступлений за клуб НБА "Атланта Хокс" в Греции за местный "Олимпиакос" играл прославленный украинский баскетболист, олимпийский чемпион Сеула-88 Александр Волков. Именно там и произошла встреча, которая во многом определила дальнейшее развитие баскетбола в нашей стране.

Александр Волков отлично помнит, как рождалась идея Кубка Волкова.

Александр Волков

"Тогда "Киев-Баскет" приехал играть товарищеские матчи в Грецию с "Олимпиакосом". Понятно, что я принимал своих украинских друзей, и за ужином президент "Киев-Баскета" Михаил Бродский мне говорит: "Саша, а как ты относишься к идее создать баскетбольный турнир для старшеклассников и назвать его Кубок Волкова?".

Естественно, мне идея понравилась и я сразу согласился помочь организовать такой кубок. Мы договорились о деталях и начали проводить работу по его организации. Кубок стартовал и проводился до начала 2000-х годов. Потом он перерос в школьную лигу.

Я хочу отметить, что этот турнир сразу набрал популярность. Как бы кинули зерно в благодатную почву, и оно сразу проросло. Кубок дал толчок развитию баскетбола в различных регионах Украины, где раньше эта игра не была очень популярна. Появилось много людей, которые стали серьезно интересоваться правилами баскетбола, его историей. Мы даже сами не ожидали, насколько популярным станет Кубок Волкова и сколько перспективных парней попадет в настоящие команды прямо из этого турнира", - вспоминает Александр Волков.

1994 год. Михаил Бродский и игроки "Киев-Баскет"

Идея, конечно, очень важный элемент успеха дела, но не менее значимым фактором являются люди, которые ее буду реализовывать. И здесь все сложилось более чем удачно.

В 1994 году право проводить баскетбольный чемпионат было предоставлено новой организации, инициатором создания которой также был Михаил Бродский - Ассоциации баскетбольных клубов Украины. Ее генеральным директором стала Лариса Шабанова. Именно ей и ее коллегам и была поручена организация и проведение первого Кубка Волкова.

Лариса Шабанова

"Михаил Бродский, который был президентом ассоциации, предложил новый подход к проведению баскетбольных соревнований в стране. Мы стали гораздо больше внимания уделять организации соревнований, работе с болельщиками и привлечения их на трибуны, превращения матчей в яркие, красочные шоу", - рассказывает о первых шагах ассоциации Лариса Шабанова.

"Чемпионат страны сезона 1994/95 годов среди мужских команд стал называться Суперлигой. Естественно, для команд лиги очень остро стоял вопрос с молодежными составами. В начале 90-х время в стране было непростое. Тяжелой была и политическая ситуация, и экономическая. Детско-юношеские спортивные школы практически не финансировались, а отсюда и результаты их работы были слабенькие. Соревнований для детей было мало и, как правило, за один-два дня проводились три-четыре игры, ставилась "галочка" о сделанном мероприятии и на этом все заканчивалось. Эффективность таких соревнований, в плане развития спортивного мастерства у детей, была низкой.

Поэтому одной из главных проблем, над которой начала работать новосозданная ассоциация, была подготовка резерва молодых баскетболистов для команд Суперлиги.

Новости Украина узнала соперников на Кубке мира по баскетболу 3х3

В результате этого, и возникла у Бродского и Волкова идея создания национального юношеского баскетбольного турнира. Мы пошли по пути проведения массовых соревнований среди школ - для того, чтобы популяризировать баскетбол на школьном уровне, привлечь ребят в команды, которые умеют играть и пополнить ряды спортивных школ новыми парнями, которые любят баскетбол. Мы специально решили остановиться на идее проведения Кубка Волкова именно среди обычных школ, а не спортивных."

Лариса Шабанова вспоминает, с каким количеством проблем, которые сейчас кажутся простыми, пришлось столкнуться ассоциации во время подготовки первого розыгрыша Кубка Волкова.

"В 1994 году наша ассоциация подписала договор с Федерацией баскетбола Украины и проводила самостоятельно чемпионат. Было много сложностей, отношения с ФБУ также складывались нелегко, и провести такой юношеский турнир было совсем непросто, особенно организовать работу на местах. Мы не могли опереться ни на Министерство образования, ни на Министерство спорта, поскольку тогда еще, взаимоотношения между государственными органами и бизнесменами только налаживались, было нелегко находить общий язык в решении вопросов.

Поэтому мы пошли по пути взаимодействия, как бы теперь сказали, с волонтерами. Тогда их называли - энтузиасты. Сейчас это трудно представить, но в 1994 году не у всех были домашние телефоны, ясно, что о мобильных тогда никто понятия не имел. Мы звонили в какие-то залы, на проходные, звонили по вечерам к соседям, ждали пока люди с работы доедут домой и смогут с нами переговорить. Я сейчас вспоминаю об этом и даже не верится, что несмотря на все сложности, мы смогли сделать большое дело - провести Кубок Волкова всем проблемам вопреки.

1995 год. Болельщики Кубка Волкова

В результате, с помощью волонтеров в первом розыгрыше турнира приняли участие 256 команд из 8 городов. Начинали команды играть между собой на местном уровне, потом соревновались уровнем выше и в итоге до финала дошли четыре команды. Все финалы Кубка Волкова проходили в Киеве. Первый решающий матч состоялся в спорткомплексе "Меридиан" и его победителем стала команда "Гриффоны" из Симферополя, а после этого - уже все финалы проходили в киевском Дворце спорта.

1995 год. Михаил Бродский и Александр Волков с победителями второго розыгрыша Кубка Волкова командой СШ №1 город Кременчуг

Популярность Кубка Волкова начала быстро расти. Через два года уже играло более 750 команд, а рекордом участия стало 1500 команд.

Вот какое большое дело сделали два человека - Михаил Бродский и Александр Волков, когда встретились в Греции", - вспоминает Лариса Шабанова.

В год проведения первого Кубка Волкова, в Украине появилась еще одна разновидность большого баскетбола - стритбол (уличный баскетбол), рассказала Лариса Шабанова.

Стритбол на Крещатике

"Мы впервые провели турнир по баскетболу - 3х3, тогда это называлось стритбол. В нем участвовало более 350 команд на 32 баскетбольных площадках. Так получилось, что после того, как мы закончили финал Кубка Волкова, на следующий день эти же ребята уже участвовали в стритбольном турнире. И лучший игрок турнира, который получил персональный приз Александра Волкова - "Лучший нападающий", крымчанин Сергей Ушаков вместе с гордостью женского украинского баскетбола Евгенией Кочергиной-Орел, открыли первый стритбольный турнир в стране.

Хотела бы отметить еще одну важную деталь, которую нам помогло решить проведение Кубка Волкова. Таких массовых соревнований в Украине тогда еще не было, их никто не проводил. Естественно, возникало много вопросов: где найти такое большое количество судей для обслуживания игр, где взять тренеров, которые бы готовили команды к матчам. Это все вопросы, которые нужно было решать, и решать очень быстро. Поэтому в местах, где мы проводили турниры - мы организовывали семинары для тренеров, потому что со школьными командами работали обычные учителя. Проводили учебу для судей.

1997 год. Газета "Команда" о Кубке Волкова

А инвентарь баскетбольный? Детям надо же было чем-то играть! Где взять баскетбольные мячи, если их не было в стране? Заказали мячи. Что-то получили безвозмездно, за что-то заплатили - спасибо бизнесменам, которые поддерживали Бродского в его начинаниях, помогали ассоциации встать на ноги.

Вспоминаю свой разговор с Михаилом Бродским, когда мы раздали очень много мячей в школы и нам стали говорить, что тот или иной учитель не раздает их ребятам, а продает. Я спрашиваю, "Михаил Юрьевич, что делать с этим, может не давать таким людям мячи? Ведь они все равно их продадут..." А Бродский мне говорит:"Лариса, ты что не понимаешь, он их продаст, но ведь ими все равно будет кто-то играть!".

Времена были тогда очень интересные. Ведь мы даже на страницах самой популярной спортивной газеты "Команда" начали вести "Уроки баскетбола". Раз в неделю договорились о баскетбольном развороте в газете и там рассказывали о правилах баскетбола, учили как правильно бросать, двигаться на площадке, писали о тактике игры и тому подобное.

А чирлидинг, группы поддержки! Ведь мы первые начали обучать девочек и они танцевали в перерывах на Кубке Волкова. И здесь мы первыми начали делать то, без чего сейчас невозможно представить баскетбольный матч в Украине. Тогда это было в диковинку.

Михаил Бродский и Александр Волков

Таким образом, на первый взгляд, маленький юношеский турнир, который придумал Михаил Бродский, дал толчок развития всей баскетбольной инфраструктуре в независимой Украине", - считает Лариса Шабанова.

Михаил Бродский- президент Федерации баскетбола Украины, с удовольствием вспомнил как у него родилась идея проведения Кубка Волкова и рассказал, что была еще одна задача у этого юношеского баскетбольного турнира.

Михаил Бродский

"Вы знаете, во всем мире всегда побеждает гражданское общество. Так и тогда, в начале 90-х мы поверили в демократию в нашей стране и нужно было начинать его строить. Например, в Хорватии в первую очередь развивают игровые виды спорта, так как это не просто спорт, а каждая команда - это дети, родители, друзья, такая себе маленькая ячейка общества. Они знакомятся друг с другом, обмениваются информацией, налаживают человеческие отношения.

В 1994 году я близко познакомился с Сашей Волковым, хотя мы и до этого были знакомы. Я приехал в Грецию, мы встретились, с нами был еще Олег Блохин, который работал тренером в этой стране, я с ним был очень хорошо знаком, как и с другими футболистами "Динамо" Киев, и я Волкову предложил провести детский турнир. Я сказал, что беру на себя все финансовые затраты, а он будет приезжать на финал, общаться с ребятами, привозить для них подарки, призы.

Лариса Шабанова занялась организацией первого Кубка Волкова, и мы успешно "стартанули". Турнир получился очень хорошим, много интересных ребят появилось - Кобзистый, Дроздов, Ушаков . Александр Волков приезжал на финалы, а когда у него не получалось, призы вручала его жена Алла.

А потом случился мой конфликт с президентом Кучмой и министром МВД Кравченко. Начали меня преследовать, уничтожать мой бизнес, все то, чем я занимался, в том числе, связанное с баскетболом... Помню, как в 1998 году, когда меня избрали депутатом Верховной Рады, и я вышел из тюрьмы, куда меня упрятала власть, пришел на финал Кубка Волкова и сильно обиделся, когда в присутствии друзей Волкова из НБА начали рассказывать историю турнира, всех причастных к нему благодарить и сообщили, что, оказывается, Кубок Волкова придумал Горбулин ( смеется).

Вместе с легендарным Мэджиком Джонсоном

И так часто у меня бывало. Но знаете, я живу по принципу: "Тот кто помогает людям молча, тот - величие горы".

Понимаете, детские турниры - это фундамент не только баскетбола или другого вида спорта, это фундамент развития. А с другой стороны - это гражданское общество, это наши болельщики, дети. Не все из них станут новыми Михайлюками, но нормальными людьми они будут.

Святослав Михайлюк на встрече с воспитанниками школы "Черкаськи Мавпы"

Вот, к примеру, воспитанник моей баскетбольной школы "Черкаськи Мавпы" Святослав Михайлюк, который сейчас играет в НБА за клуб "Детройт", приехал на три дня домой в Черкассы. Нашел время и на полдня зашел в свою детскую школу, где сейчас тренируются более 200 детей. Вы не представляете, как были рады дети увидеть его, взять автограф, поговорить с ним. Он отличный парень, прекрасно учился в школе, университете, отлично играет в шахматы. И это тоже пример для детей, мы с помощью Свята воспитываем их, помогаем понять, кем можно стать, если усердно трудиться. Кстати, в нашей детской школе родители платят небольшие членские взносы - 200-300 гривен, хотя в других городах берут тысячи, и для чего мы это делаем? Когда родители платят, пусть даже символическую сумму, они уже по-другому относятся к занятиям своих детей. Они контролируют, чтобы те регулярно посещали тренировки, правильно питались, выполняли указания тренера. То есть у них вырастают нормальные, здоровые дети.

Фактически, с помощью Кубка Волкова мы создали баскетбольную инфраструктуру в современной Украине, подготовили судей, научили людей вести протоколы матчей, разработали нормальный регламент, создали пресс-службы при клубах. Мы хотели изменить и многое другое, но работать с руководством Федерации баскетбола было очень сложно, да и времени не было этим постоянно заниматься.

В 2014 году меня безобразно люстрировали. Я считаю, что совершенно безосновательно, поскольку я как председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, сделал очень много для упрощения ведения бизнеса в нашей стране, и предприниматели могут подтвердить мои слова. Люстрация была не персональная, а огульная - всех, кто тогда работал, назвали чуть ли не пособниками Януковича. А я работал не на президента, а на страну. Но вместе с тем у меня сейчас появилось больше времени для баскетбола.

1997 год.Газета "Команда" о Кубке Волкова

А возвращаясь к Кубку Волкова, которому исполняется 25 лет, хочу подчеркнуть, что тогда была выбрана правильная идея. И это дало колоссальный толчок развитию баскетбола в Украине. Я сейчас смотрю на нашу власть - она рождает мало идей, креативных идей, которые бы двигали нашу страну вперед.

А Кубку Волкова, в этом плане, повезло!" - считает Михаил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк погостил в родном городе. Уже 15 мая игрок "Детройта" вернулся в США, чтобы начать подготовку к Летней лиге НБА.

В родном городе Святослав посетил детскую школу "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, где пообщался с юными баскетболистами и провел тренировку. Игрок сборной Украины поделился впечатлением от встречи и рассказал о своих выступлениях в НБА.

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