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27 января • обновлено в 21:16
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Магия: в сети вспомнили лучший матч в карьере Коби Брайанта

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Легендарный американский баскетболист Коби Брайант, который 26 января погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, вошел в историю НБА как настоящий снайпер.

Брайант за 20 сезонов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 33643 очков и входит в четверку лучших по результативности. 22 января 2006 года Коби провел один из своих самых ярких поединков в карьере.

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Завещание Коби Брайанта: 8 самых памятных цитат легенды НБА, сделавших Коби вечным

В матче с "Торонто" Брайант установил рекорд результативности ХХІ века, забив феноменальное 81 очков. Атакующий защитник "Лейкерс" забивал на любой вкус, выдав потрясающую вторую половину игры, за которую умудрился записать на свой счет 55 пунктов.

Предлагаем вашему вниманию видео шедеврального перфоманса легенды НБА. Отметим, что автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру, является Уилт Чемберлен (100).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
Место
США Лос-Анджелес
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