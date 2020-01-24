Лидер сборной Украины Ягупова устроила феерию в матче с россиянками в Евролиге

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова вывела свой клуб – "Фенербахче" – в 1/4 финала Евролиги. В матче группового этапа команда Ягуповой победила российское "Динамо" (Курск).

Алина Ягупова fbu.ua

Как сообщает официальный сайт FIBA, Ягупова стала самой результативной на площадке. За 34 минуты она набрала 24 очка, сделала 5 подборов, 7 передач и 1 перехват. Это уже девятая победа "Фенербахче" в 11-ти поединках. Команда гарантировала себе место в четвертьфинале.

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Ягупова остается лучшей в Евролиге по результативности. Она набирает в среднем 20,9 очка за матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Ягупова устроила феерию в матче Евролиги.

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