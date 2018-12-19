Лэнь выдал отличный матч в НБА

В НБА прошли очередные матчи с участием украинских игроков. "Атланта Хокс", за которую выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, на своей площадке обыграла "Вашингтон" 118:110.

Украинец вновь был среди лучших. Лэнь провел на площадке 21 минуту и за это время набрал 15 очков, реализовав 3 из 4 бросков с игры и забив 9 из 10 штрафных. Кроме этого, наш бигмен сделал 5 подборов и 2 блок-шота.

А вот другой представитель Украины в сильнейшей баскетбольной лиге мира - Святослав Михайлюк, как и его команда "Лос-Анджелес Лейкерс", не порадовали своих болельщиков. На выезде "Лейкерс" уступили "Бруклин Нетс" 110:115. Михайлюк провел в игре 6 минут и за это время никакими результативными действиями не отличился.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч против "Оклахома-Сити". Наш баскетболист провел на площадке 23 минуты и набрал 19 очков, став лучшим в своей команде.