Легендарный баскетболист повторил трюк Коби Брайанта в матче НБА - видеофакт

Знаменитый баскетболист "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс в точности до мелочей повторил данк легенды команды Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета.

В Instagram OBOZREVATEL опубликован ролик, на котором видна идентичность двух игровых моментов. 18 ноября 2001 года в поединке против "Сакраменто" Брайант вышел на свободное кольцо и исполнил трюк, который через 19 лет повторил Джеймс. Они оба сделали это в третьей четверти, на той же площадке, двигаясь в одинаковом направлении.

ЛеБрон Джеймс

Стоит отметить, что данк ЛеБрона изначально привлек внимание фанатов из-за невероятного прыжка баскетболиста, несмотря на 35-летний возраст и 17-й сезон в НБА. Фотограф "Лейкерс" Эндрю Бернштейн сумел отлично словить момент с данком Джеймса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетный британский телеканал BBC допустил глупейшую ошибку в репортаже о смерти баскетбольной легенды Коби Брайанта.

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