Украинские клубы победно стартовали в Кубке Европы ФИБА

В среду, 3 октября в Европе стартовал 2-й квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА. В одном из престижнейших баскетбольных клубных турниров "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" добыли важнейшие победы.

В первых поединках двухматчевого противостояния за выход в групповой этап черкасщане были сильнее "Керавноса" (75:64), а "Днепр" - венгерской "Альбы Фехервар" (94:78).

Чемпион Суперлиги Пари-Матч из Чекрасс на паркете Дворца спорта "Будивельник" дал бой именитым киприотам. Проведя на равных первую половину встречи, подопечные Максима Михельсона после перерыва взвинтили темп и смогли организовать рывок 24:16. Этот момент стал ключевым в матче: сломленный "Керавнос" так и не смог оправиться, потерпев заслуженное поражение.

Черкаськи Мавпы - Керавнос ФИБА

Черкаськи Мавпы - Керавнос ФИБА

Черкаськи Мавпы - Керавнос ФИБА

"Черкаськи Мавпы" (Украина) – "Керавнос" (Кипр) – 75:64 (17:17, 14:15, 24:16, 20:16) Черкаськи Мавпы: Б. Янг (12 + 5 передач), Кольченко (3), Конев (7), Липовцев (5), Скапинцев (9 + 8 подборов) – старт; Чумаков (21), Артамонов (4), Ткаченко (4), Кобец (10) Керавнос: Михаил (3 + 5 подборов + 4 передачи), У. Кемп (7 + 3 перехвата), Рид (13 + 6 подборов), Абукар (11 – 4 потери), Э. Кинг (9 + 6 подборов) – старт; Д. Хэгинс (16 + 4 передачи), Элефтериу, Теохаридес, Д. Уиллис (5)

Обладатель Кубка Украины "Днепр" совершил настоящий подвиг против баскетболистов из Венгрии. Без шансов уступив в первой десятиминутке 20:32, днепряне просто снесли соперника во втором отрезке.

Плотная защита, перехваты и мощная игра Александра Тимофеенко помогли организовать рывок 13:3. От такого нокдауна гости оправиться не смогли. В третьей и четвертой четвертях игроки "Днепра" лишь наращивали преимущество.

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

Днепр - Альба Фехервар ФИБА

"Днепр" (Украина) — "Альба Фехервар" (Венгрия) 94:78 (20:32, 20:6, 25:19, 29:21) Днепр: Мишула (22 + 7 передач), Закурдаев (13), Ревзин (17), Тимофеенко (14 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Кушниров (9 + 6 подборов) — старт; Прокопенко (6), Кожемякин (3), Шундель (5), Сизов (5). Альба: Бойкинс (17), Картрайт (2 + 8 передач + 5 потерь), Филиповити (5), Лорант (14 + 7 подборов), Хит (15 + 7 подборов) — старт; Буллок (7), Фримэн (15 + 4 передачи), Тот (3), Варга.

Ответные матчи пройдут через неделю. 9 октября состоится матч "Альба Фехервар" - "Днепр", а 10 октября "Керавнос" - "Черкаськи Мавпы".

Напомним, что "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" недавно разыграли первый в истории Суперкубок Украины по баскетболу. В принципиальной дуэли между чемпионом страны и обладателем Кубка, сильнее оказались игроки "Днепра".