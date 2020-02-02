"Ключевая фигура": тренер "Детройта" восхитился украинцем Михайлюком

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси восторженно оценил прогресс украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в текущем сезоне.

Святослав Михайлюк

"Михайлюк на пути к тому, чтобы стать одной из ключевых фигур нашей команды в качестве шутера и игрока, умеющего создавать моменты после дриблинга. Когда Люк Кеннард выбыл из-за травмы, Михайлюк доказал, что может разыгрывать мяч, разыгрывать пик-н-роллы. Святослав впитывает все, как губка. На него можно положиться, его можно тренировать и обучать.Я бы сказал, что он, вероятно, стал увереннее в своей игре. Если вы много играете и настроены на игру, то почувствуете ритм. Вам станет проще двигаться вперед. Я имею в виду сейчас молодежь", - цитирует Кейcи basket.com.ua со ссылкой на пресс-службу "Детройта".

Рост уровня уверенности и всплеск продуктивности на площадке привлек внимание тренеров НБА настолько, что они проголосовали за Михайлюка при определении участников Матча восходящих звезд НБА. Примерно в этих же числах в прошлом сезоне Кейси заметил, что соперники больше сосредотачиваются на Кеннарде. Теперь же оппоненты приспособились к растущей угрозе Михайлюка.

"Соперники быстрее пытаются его закрыть. Они активнее защищаются против Святослава, так что я считаю, что Михайлюк сделал достойную работу по сопротивлению обороне. Особенно заслуживают внимания пик-н-роллы. Но главное, что соперники с уважением относятся к воспитаннику школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, на трехочковой дуге и соответствующим образом пытаются закрыть его. Его продуктивность на периметре уже ни для кого не сюрприз. Михайлюк изучает игру. Его будущее будет светлым, если он продолжит работать. Я взволнован и счастлив наблюдать за этим. Я не думал, что это произойдет так быстро, но это приятно видеть", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

26 января в матче с "Бруклином" Михайлюк установил еще три карьерных рекорда в НБА: по количеству бросков с игры, сыгранным минутам и количеству подборов в защите в одном матче.

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