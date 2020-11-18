Клуб НБА продлил контракт с украинцем Михайлюком

"Детройт Пистонс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк, активировал опцию продления контракта с нашим соотечественником на сезон 2020/21.

Как сообщил журналист издания Yahoo Sports Кит Смит на своей странице в Twitter, за год воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, получит 1,663 млн долларов. Его зарплата станет гарантированной, начиная с субботы, 21 ноября.

После окончания сезона 2020/21 Михайлюк станет ограниченно свободным агентом. Это означает, что если следующим летом он получит контракт от другой команды, то "Детройт" сможет оставить его у себя, повторив предложение конкурентов.

В сезоне 2019/20 украинец принял участие в 56 из 66 матчей клуба в НБА. Наш соотечественник набирал в среднем 9,0 очков, 1,9 передач и 1,9 подборов, играя 22,6 минут за игру. Он также реализовал 40,4% трехочковых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюком восхитился главный тренер "Детройта" Дуэйн Кэйси.