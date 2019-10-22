"Киев-Баскет" – "Днепр": анонс украинского дерби в Кубке Европы, купить билеты

В столичном Дворце спорта в среду, 23 октября, сыграют "Киев-Баскет" и "Днепр". Этот матч отличается тем, что команды сойдутся не в рамках Суперлиги Пари-Матч, а в Кубке Европы ФИБА.

19:00. Киев, Дворец спорта. Кубок Европы ФИБА. "Киев-Баскет" – "Днепр", трансляция – ObozTV.

При этом в национальном первенстве эти клубы пока не пересекались – их первая встреча состоится только в декабре.

"Киев-Баскет" ФБУ

Кроме "Киев-Баскета" и "Днепра" в группе F Кубка Европы также оказались белорусский "Цмоки" и болгарский "Левски". Чтобы пройти в следующий этап достаточно занять второе место.

Игра в Киеве обещает стать непредсказуемой. В прошлом сезоне Суперлиги Пари-Матч по одному разу дома и в гостях выиграли как "Киев-Баскет", так и "Днепр". При этом днепряне были сильнее в Кубке Украины.

Летом состав столичного коллектива сильно обновился и это затрудняет прогноз. Аналитики Parimatch отдают предпочтение хозяевам – 56% на победу.

Новый тренер "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис отметил кадровый потенциал днепрян. "Нас ждет непростой матч. "Днепр" – сильный соперник, который сохранил состав, игравший в прошлом сезоне, и в этом преимущество команды. У нас же много новичков, которым не хватает сыгранности и стабильности. Если что-то не получается, то появляются эмоции, которые не идут на пользу. Однако, на нашей стороне родные стены и это тоже очень существенно. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о развитии вида спорта в стране.

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