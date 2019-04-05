"Киев-Баскет" обыграл в гостях "Запорожье" в первом полуфинале Суперлиги Пари-Матч

Столичный "Киев-Баскет" добыл важнейшую выездную победу над "Запорожьем" в первом матче полуфинальной серии в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч. Невероятно напряженный поединок на паркете Дворца спорта "Юность" завершился со счетом – 86:94.

БК "Запорожье" – "Киев-Баскет" – 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

БК Запорожье: Холтон (18 + 6 подборов), Кондраков (11 + 4 передачи), Мироненко (5), Хилл (16 + 9 подборов + 4 потери), Прессли (3 + 5 подборов + 2 блок-шота) – старт; Трент (19 + 7 подборов + 4 перехвата), Шевченко (14 + 2 блок-шота), Буц, Овдеенко.

"Киев-Баскет": Горобченко (3 + 8 передач), Крик (10), Крутоус (9 + 3 перехвата), Нванкво (11 + 5 подборов), Челован (6) – старт; Петров (28 + 7 подборов + 4 передачи), Луценко (10 + 5 подборов), Сандул (9 + 8 подборов), Латкович (6), Носков (2).

Счет серии – 0:1

Запорожцы, которые выиграли регулярный чемпионат и сильно смотрятся на своей площадке, считались фаворитами игры. Несмотря на это, гости с первых минут принялись разбивать планы соперника на поединок.

Киевляне захватили лидерство в счете и в начале второй четверти имели преимущество в 12 очков. Подопечные Евгения Мурзина действовали в излюбленной манере, навязав "Запорожью" вязкий баскетбол.

Запорожье – Киев-Баскет ФБУ

Хозяевам пришлось срочно менять план на игру. Валерий Плеханов заставил свою команду действовать быстро и это дало свои плоды: в начале третьей 10-минутки запорожцам удалось минимально повести в счете.

После этого на площадки начались настоящие качели. Команды поочередно выходили вперед. Перед стартом решающего периода "Киев-Баскет" имел преимущество "+3".

Это стало плацдармом для небольшого рывка гостей 5:0. К тому же, очень кстати пришлись дальние попадания Горобченко и Петрова, который с 28 очками стал лучшим снайпером игры.

Гости не подпускали соперника ближе, чем на четыре пункта, и довели игру до итоговой победы. Этот успех стал первым в сезоне для коллектива Евгения Мурзина на площадке "Запорожья".

Следующая встреча полуфинальной серии до трех побед пройдет в Запорожье 7 апреля.

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