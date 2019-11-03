"Киев-Баскет" – "Цмоки": купить билеты на мегаматч Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 5 ноября, проведет грандиозный матч группового этапа Кубка Европы ФИБА.

На паркете Дворца спорта подопечные Айнарса Багатскиса примут основного конкурента в битве за первую позицию в квартете – белорусский "Цмоки" из Минска. Начало игры – в 19:00. При этом организаторы обещают яркую шоу-программу для болельщиков.

"Киев-Баскет" в игре с "Левски" ФИБА

Все, кто хочет поддержать украинскую команду, могут приобрести билеты в кассах арены, а также благодаря онлайн-продаже на сайтах esport.in.ua и kiev.ticketsbox.com. Тикеты доступны в ценовых категориях 80, 120, 200 и 600 гривен.

Кроме того, билеты можно выиграть в розыгрыше, который Федерация баскетбола Украины проводит в Instagram.

Отметим, что "Киев-Баскет" и "Цмоки" делят первое место в группе F. Обе команды имеют в активе по две победы (над "Днепром" и "Левски"). Таким образом, битва в Киеве может определить не только лидера квартета, но и будущего победителя этой стадии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Алина Ягупова провела феноменальный матч в женской Евролиге.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!