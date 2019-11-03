"Киев-Баскет" – "Цмоки": купить билеты на мегаматч Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 5 ноября, проведет грандиозный матч группового этапа Кубка Европы ФИБА.
На паркете Дворца спорта подопечные Айнарса Багатскиса примут основного конкурента в битве за первую позицию в квартете – белорусский "Цмоки" из Минска. Начало игры – в 19:00. При этом организаторы обещают яркую шоу-программу для болельщиков.
"Киев-Баскет" в игре с "Левски"
ФИБА
Все, кто хочет поддержать украинскую команду, могут приобрести билеты в кассах арены, а также благодаря онлайн-продаже на сайтах esport.in.ua и kiev.ticketsbox.com. Тикеты доступны в ценовых категориях 80, 120, 200 и 600 гривен.
Кроме того, билеты можно выиграть в розыгрыше, который Федерация баскетбола Украины проводит в Instagram.
@kyivbasket продовжує свій шлях в @fibaeuropecup💥 Віце-чемпіон України прийматиме діючого чемпіона Білорусі @tsmokiminsk 🔥 І на цей поєдинок, який відбудеться 05 листопада, ми розігруємо квиточки🤪 Правила надзвичайно прості: 1. Ти маєш бути підписаним на нашу сторінку✅ 2. Лайкнути цей пост✅ 3. Та відмітити друга, з яким хочеш відвідати матч, у коментарях✅ Переможців буде 3-є, кожен з них отримає по 2 квитка для себе та друга🔥 Матч відбудеться у Києві в Палаці Спорту, початок о 19:00💪🏻 Бажаємо всім успіху, результати у понеділок ввечері💪🏻 #ukrbasket #fbu
Отметим, что "Киев-Баскет" и "Цмоки" делят первое место в группе F. Обе команды имеют в активе по две победы (над "Днепром" и "Левски"). Таким образом, битва в Киеве может определить не только лидера квартета, но и будущего победителя этой стадии.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Алина Ягупова провела феноменальный матч в женской Евролиге.
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