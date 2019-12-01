"Киев-Баскет" с сиреной добыл победу над "Днепром" в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч проходят очередные матчи регулярного сезона.

В главной игре недели столичный "Киев-Баскет" вырвал победу в гостях у "Днепра" - 78:75.

Днепр - Киев-Баскет

Встреча двух грандов отечественного баскетбола получилась напряженной и боевой. "Днепр" чуть лучше начал, но "Киев-Баскет" не отпускал своего соперника далеко, а в третьей четверти и сам перехватил инициативу, поведя в счете. Однако и по характеру игры, и по развитию счета, было видно, что матч очевидно ползет в концовку.

Против этого выступали двое: Анатолий Шундель, забивший ряд сложных мячей в четвертой четверти, и Вячеслав Петров, разрядивший свою пушку с дистанции, накрывая мини-рывок днепрян.

Два промаха Генри Дугата из-под кольца оставляли "Киев-Баскету" отличные шансы на победу, особенно в контексте забитого Петровым трехочкового за минуту до этого, но ни Эдвин, ни другие его партнеры не могли найти кольцо. "Днепр" снова получил шанс победить за 17 секунд до конца: Санон прорвался под кольцо, на нем сфолили, мяч в кольцо не упал. Иссуф, имевший до этого 7/7 с линии, смазал первый бросок, забил второй и счет сравнялся.

Последнюю атаку, как и в Минске на неделе, Айнарс Багатскис доверил Богдану Близнюку. 4-й номер "Киев-Баскета" сбился с шага, вынужден был в панике отбрасывать мяч Петрову, который бросал просто, чтобы бросить пока не закончилось время и попал.

Судьи оставили хозяевам 0,1 секунды на спасение, но реализовать трехочковый в этой ситуации по баскетбольным правилам попросту нереально.

Днепр — Киев-Баскет 75:78 (20:17, 23:24, 12:17, 20:20)

Днепр: Дугат (4 + 9 передач), Закурдаев (7), Глебов (6), Тимофеенко (11 + 5 подборов), Корниенко (13 + 11 подборов) — старт; Чумаков, Шундель (10), Санон (16 + 9 подборов), Фесенко (8).

Киев-Баскет: Шепард (9 + 7 подборов + 6 передач), Близнюк (15 + 4 подбора + 3 перехвата), Крутоус (2), Петров (20 + 8 подборов + 4 передачи), Коренюк (10 + 5 подборов) — старт; Кондраков (6), Хилл (9 + 6 подборов), Павлов (2), Пустозвонов, Эдвин (5 + 5 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись два поединка в Суперлиге Пари-Матч.

БК "Одесса" взял реванш у действующего чемпиона Украины южненского Химика за поражение в первом круге (86:73), а лидер первенства "Прометей" разобрался в гостях с "Николаевом" (92:73).

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