"Киев-Баскет" – "Керменд": анонс матча Кубка Европы, купить билеты

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 18 декабря, проведет первый домашний матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса на паркете дворца спорта "Венето" сразятся с представителем Венгрии – "Кермендом".

"Киев-Баскет" ФБУ

Будущие соперники по-разному стартовали на втором групповом этапе. Украинцы на выезде одолели голландский "Зволле" – 68:76. А вот венгры в свою очередь перед своими зрителями проиграли номинальному фавориту квартета "Вентспилсу" из Латвии – 76:96.

В случае победы над "Кермендом" киевляне существенно улучшат свои шансы на выход в четвертьфинал соревнований.

18 декабря (среда)

19:00. Киев, ДС "Венето". "Киев-Баскет" – "Керменд", трансляция – ObozTV

Главный тренер киевлян Айнарс Багатскис признался, что ожидает непростого матча. "По игре венгерская команда очень неприятная. Они знают, как играть, бегут, когда надо. Они достаточно неплохо обороняются. У них в составе четыре легионера, а перед выездом в Киев "Керменд" обыграл лидера чемпионата Венгрии. Неприятная и опасная команда. То, что они проиграли в 20 очков в первом туре "Вентспилсу" – чистое совпадение. Еще за четыре с половиной минуты до конца там был ничейный результат. До конца встречи латыши просто забили практически все трехочковые", – сказал опытный специалист.

Интересно, что хозяева площадки приготовили специальные подарки для тех болельщиков, которые придут поддержать команду в клубных желтых цветах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" объявил о продаже билетов на все домашние матчи второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

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