Главная Новости
17 декабря • обновлено в 20:27
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Киев-Баскет" – "Керменд": анонс матча Кубка Европы, купить билеты

Читать материал на украинском

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 18 декабря, проведет первый домашний матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса на паркете дворца спорта "Венето" сразятся с представителем Венгрии – "Кермендом".

КУПИТЬ БИЛЕТ НА МАТЧ КИЕВ-БАСКЕТ – КЕРМЕНД

Новости
Данк украинца вошел в топ-3 момента года баскетбола 3х3: видеофакт

"Киев-Баскет"

"Киев-Баскет"

ФБУ

Будущие соперники по-разному стартовали на втором групповом этапе. Украинцы на выезде одолели голландский "Зволле" – 68:76. А вот венгры в свою очередь перед своими зрителями проиграли номинальному фавориту квартета "Вентспилсу" из Латвии – 76:96.

В случае победы над "Кермендом" киевляне существенно улучшат свои шансы на выход в четвертьфинал соревнований.

18 декабря (среда)
19:00. Киев, ДС "Венето". "Киев-Баскет" – "Керменд", трансляция – ObozTV

"Киев-Баскет" – "Керменд": анонс матча Кубка Европы, купить билеты

Главный тренер киевлян Айнарс Багатскис признался, что ожидает непростого матча. "По игре венгерская команда очень неприятная. Они знают, как играть, бегут, когда надо. Они достаточно неплохо обороняются. У них в составе четыре легионера, а перед выездом в Киев "Керменд" обыграл лидера чемпионата Венгрии. Неприятная и опасная команда. То, что они проиграли в 20 очков в первом туре "Вентспилсу" – чистое совпадение. Еще за четыре с половиной минуты до конца там был ничейный результат. До конца встречи латыши просто забили практически все трехочковые", – сказал опытный специалист.

Интересно, что хозяева площадки приготовили специальные подарки для тех болельщиков, которые придут поддержать команду в клубных желтых цветах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" объявил о продаже билетов на все домашние матчи второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Украина Киев
Тег
Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги