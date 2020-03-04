"Киев-Баскет" проиграл в первом четвертьфинале Кубка Европы ФИБА

Украинский "Киев-Баскет" в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА проиграл дома турецкой "Каршияке". Поединок на паркете Дворца спорта "Венето" завершился со счетом 71:89.

Первая четверть началась в упорной борьбе. Атлетичная, умная и физически крепкая команда из Турции, раз за разом демонстрировала солидное мастерство, набирая очки как из под кольца, так и из-за дуги.

Киев-Баскет - Каршияка

Подопечные Айнарса Багатскиса противопоставили гостям плотную командную защиту, не позволив фаворитам отрываться в счете.

Во второй десятиминутке на площадке солировал Максим Пустозвонов. Игрок сборной Украины во всей красе показывал себя лидером команды, беря инициативу в сложных моментах.

Киев-Баскет - Каршияка

"Каршияка" очень четко играла в обороне, практически не нарушая правил. В тоже время один из лидеров "Киев-Баскета" Богдан Близнюк за 6 минут получил 3 фола. В концовке турецкие баскетболисты взвинтили скорости, заставив украинских игроков все чаще ошибаться. Разрыв постепенно стал расти не в нашу пользу и перед большим перерывом составлял -8 (40:48).

Киев-Баскет - Каршияка

В третьей десятиминутке ситуация кардинально не поменялась. Было видно, что турки играли с приличным запасом и стоило им прибавить, как разрыв моментально возрастал.

Четвертая четверть началась со спурта гостей, которые быстрыми контратаками легко довели счет до 60:72. Как не пытался украинский тренер таймаутами вернуть интригу в игру, чуда не произошло. У баскетболистов "Киев-Баскета" сил на концовку не хватило и они проиграли четверть 11:22.

Ответный поединок пройдет 11 марта.

Четвертьфинал. Первый матч

"Киев-Баскет" (Украина) — "Каршияка" (Турция) — 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Киев-Баскет: Шепард (4), Близнюк (16), К. Хилл (9), Петров (5 + 6 подборов + 5 передач), Коренюк (10) — старт; Кондраков, Классен (6 + 7 передач), Крутоус (3), Павлов (5 + 5 подборов), Пустозвонов (13)

Каршияка: Тони Тэйлор (13 + 4 передачи), Крокер (8), Кеннеди (11 + 8 подборов), Н. Йилдирим, Д. Морган (16 + 5 подборов) — старт; Бирсен, Сонсирма, Эрден (9 + 5 подборов), Битим, Триш (16 + 3 перехвата), М'Байе (16 + 7 подборов + 4 передачи)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" 5 февраля проиграл заключительный матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против "Вентспилса" и вышел в четвертьфинал со второго места. Встреча 3-го тура между этими командами завершилась непростой победой "Киев-Баскета" (81:78).

Отметим, что во 2-м туре вице-чемпионы Украины добыли драматическую победу, обыграв в Киеве "Керменд" - 80:78. Повторный поединок 5-го тура в Венгрии завершился успехом хозяев (96:74).

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

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