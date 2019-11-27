"Киев-Баскет" и "Днепр" в Кубке Европы ФИБА: полное видео

В заключительном, 6-м туре Кубка Европы ФИБА, днепровский "Днепр" сыграл с болгарским "Левски", а столичный "Киев-Баскет" на выезде встречался с "Цмоки-Минском".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полное видео поединков и текстовый комментарий.

20:35. Все! "Киев-Баскет" выигрывает 84:92 и с первого места выходит в следующий раунд!

20:34. 11 секунд. И 84:90.

20:31. 81:88. За 31 секунду до финала.

20:30. 77:83 уже!

20:28. Осталось 118 секунд. +4 у гостей!

20:25. 77:79 украинцы ведут в Минске. 3:02 до сирены.

20:20. Овертайм нас ждет в Минске!

20:18. 77:77 за 19 секунд до сирены.

20:16. 30 секунд осталось! Фантастическое попадание от Шеперда - 75:77 в пользу Киева!

20:13. Минута до конца в Минске. 74:74!

20:09. Все. "Днепр" проиграл 61:83.

20:07. Два очка всего "Киев-Баскет" уже уступает. Пошла битва за первую строчку!

20:03. 67:61 в столице Беларуси. А вот "Днепр" заканчивает свои выступления в турнире. -26 для хозяев и последние две минуты игры впереди.

19:56. Семь очков преимущества у "Цмоки". А "Днепр" за пять минут до конца проигрывает 53:73.

19:50. Днепряне проигрывают снова -20. В Минске завершилась третья четверть - 53:51 в пользу хозяев.

19:45. Киевляне вышли вперед в Минске - 48:49!

19:40. Белорусы вернули себе шесть пунктов преимущества. А "Днепр" не может подобраться к "Левски" - 45:60.

19:38. Тем временем киевляне в Минске всего в очко проигрывают!

19:33. "Днепр" возвращается? 40:55.

19:28. Возвращаемся в Минск и Днепр. Стартовали вторые половины.

19:21. Пока у нас команды в таком порядке: "Цмоки" - 10 очков, "Киев-Баскет" - 9, "Левски" - 9, "Днепр" - 8.

19:15. Киевляне же после 20 минут игры нив чем не уступают "Цмоки". Белорусы выиграли первую половину 35:28.

19:12. Закончилась первая половина матча в Днепре. Хозяева пока далеки от выхода во второй групповой турнир. Проигрывают они "Левски" 31:51.

19:08. Тем временем Киев на выезде очень достойно смотрится в Минске. "Цмоки" ведет всего в пять очков, хотя считается явным фаворитом.

19:04. Днепряне продолжают отпускать соперника. Там уже 26:45.

18:49. Закончились у нас первые 10-минутки. Киевляне пока проигрывают в Беларуси -3, а вот "Днепр" дома уже летит в 12 очков.

18:30. МАТЧИ НАЧАЛИСЬ.

Минск, Falcon Club

“Цмоки-Минск” (Беларусь) — “Киев-Баскет” (Украина)

Начало матча — 18:30

Днепр, СК “Шинник”

“Днепр” (Украина) — “Левски” (Болгария)

Начало матча — 18:30

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" добыл важнейшую победу над столичным "Киев-Баскетом" в 4-м туре Кубка Европы ФИБА. Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом 79:76.

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