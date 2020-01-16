"Киев-Баскет" обыграл "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч

В Украине стартовала очередная игровая неделя регулярного чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

В четверг, 16 января, лидер первенства "Днепр" в гостях проиграл столичному "Киев-Баскету" 92:97.

Подопечные Дениса Журавлёва не справились со столичными баскетболистами в обороне, пропустив под сотню очков, и во втором матче кряду уступили одному из потенциальных конкурентов в борьбе за медали сезона.

"Киев-Баскет" - "Днепр" 97:92 (27:19, 28:19, 21:25, 21:29)

Киев-Баскет: Близнюк (9 + 7 передач), Пустозвонов (11), Хилл (15 + 7 подборов), Павлов (12), Петров (23 + 8 подборов) - старт; Классен (16 + 6 передач), Крутоус (7), Коренюк (4), Кондраков.

Днепр: Дугат (27 + 5 передач), Закурдаев, Глебов (12 + 3 перехвата), Тимофеенко (15), Корниенко (4 + 7 подборов) - старт; Террелл (19), Сизов (9 + 3 перехвата), Чумаков (3), Шундель (2), Фесенко (1), Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января "Черкаськи Мавпы" на родном паркете ДС "Будивельник" обыграли гостей из Николаева 97:87. Ранее "Химик" добыл победу над лидером регулярного первенства "Днепром" (101:91).

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