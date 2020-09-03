Капитан сборной Украины перешел в БК "Днепр"

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов продолжит карьеру в "Днепре", сообщает клубная пресс-служба.

33-летний бигмэн вернулся в Украину спустя 8 лет. В последний раз Кравцов выступал в Суперлиге в 2012 году, когда стал чемпионом в составе “Донецка”, после чего перешел в команду НБА “Детройт Пистонс”.

Кравцов перешел в Днепр Facebook Днепра

Кравцов в позапрошлом сезоне выступал за испанские "Бургос" и "Фуэнлабраду". В межсезонье центровой не получил достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, поэтому выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.

За свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги - ЦСКА.

Один из сезонов Кравцов провел в испанской "Валенсии", с которой стал чемпионом страны. В марте 2017 года во время матча 1/4 финала Еврокубка против российских "Химок"получил серьезную травму.

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