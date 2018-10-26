Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Испанская баскетбольная лига АСВ выпустила видеоролик про Украину в честь троих игроков чемпионата Артема Пустового ("Барселона"), Владимира Геруна ("Бреоган") и Вячеслава Кравцова ("Сан-Пабло Бургос") в рамках цикла "Viaja con la Liga Endesa". В сюжете украинские спортсмены рассказывают о своей родине и приглашают всех желающих ее посетить.

"Я люблю свою страну. У нас замечательная еда и хорошие люди. Сейчас ситуация немного сложная, но в целом все нормально. У нас хорошая культура и красивая природа. Лучшим местом я считаю свой город Днепр. Киев сейчас тоже очень красив. Одесса и Бердянск хороши во время курортного сезона, они находятся на берегу моря. Типичной едой в Украине является борщ. Это своего рода суп с томатами, овощами и мясом", - цитирует Владимира Геруна basket.com.ua.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Баскетболист "Барселоны" отметил, что европейцы могли бы жить у нас "на широкую ногу".

"Когда у меня спрашивают про Украину, я отвечаю: "Парни приезжайте сюда летом и вам очень понравится. Вы оцените дешевизну местной жизни". В Украине можно прожить и на 10 евро в месяц (смеется). Характерной едой являются вареники, Это мучное изделие с мясом, которое очень вкусное. В Испании люди жизнерадостны и пытаются помочь любыми способами, если у тебя есть проблемы. В Украине все немного по-другому. Если люди идут в супермаркет за покупками, то кассир им просто выбивает чек и все. В Испании же спрашивают, как у тебя дела и все такое", - сравнил Украину и Испанию Пустовой.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кравцов отметил, что путешественники обязаны посетить южную столицу Украины.

"Я бы сказал, что в Украине нужно посетить мой родной город Одессу. Он находится на берегу моря. На отдых в Одессу приезжает много людей из разных стран, потому что это красивое и веселое место. Я бы сказал, что украинская кухня на 80% сходна с русской или наоборот русская на 80% похожа с украинской. Это длинная история", - поведал о национальной кухне Кравцов.

Кадр из видео

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты трогательно поддержали Ярмоленко после травмы ахиллового сухожилья.