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Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

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Испанская баскетбольная лига АСВ выпустила видеоролик про Украину в честь троих игроков чемпионата Артема Пустового ("Барселона"), Владимира Геруна ("Бреоган") и Вячеслава Кравцова ("Сан-Пабло Бургос") в рамках цикла "Viaja con la Liga Endesa". В сюжете украинские спортсмены рассказывают о своей родине и приглашают всех желающих ее посетить.

"Я люблю свою страну. У нас замечательная еда и хорошие люди. Сейчас ситуация немного сложная, но в целом все нормально. У нас хорошая культура и красивая природа. Лучшим местом я считаю свой город Днепр. Киев сейчас тоже очень красив. Одесса и Бердянск хороши во время курортного сезона, они находятся на берегу моря. Типичной едой в Украине является борщ. Это своего рода суп с томатами, овощами и мясом", - цитирует Владимира Геруна basket.com.ua.

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Баскетболист "Барселоны" отметил, что европейцы могли бы жить у нас "на широкую ногу".

"Когда у меня спрашивают про Украину, я отвечаю: "Парни приезжайте сюда летом и вам очень понравится. Вы оцените дешевизну местной жизни". В Украине можно прожить и на 10 евро в месяц (смеется). Характерной едой являются вареники, Это мучное изделие с мясом, которое очень вкусное. В Испании люди жизнерадостны и пытаются помочь любыми способами, если у тебя есть проблемы. В Украине все немного по-другому. Если люди идут в супермаркет за покупками, то кассир им просто выбивает чек и все. В Испании же спрашивают, как у тебя дела и все такое", - сравнил Украину и Испанию Пустовой.

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Новости
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Кравцов отметил, что путешественники обязаны посетить южную столицу Украины.

"Я бы сказал, что в Украине нужно посетить мой родной город Одессу. Он находится на берегу моря. На отдых в Одессу приезжает много людей из разных стран, потому что это красивое и веселое место. Я бы сказал, что украинская кухня на 80% сходна с русской или наоборот русская на 80% похожа с украинской. Это длинная история", - поведал о национальной кухне Кравцов.

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину

Кадр из видео

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Персоны
Артем ПустовойВячеслав Кравцов
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
После посещения пpиглашенные плюнут им в моpду.И скажут лучше бы в Мозамбик поехали.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
в сети смеются
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