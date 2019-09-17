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17 сентября • обновлено в 07:30
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Химик – Днепр: видео-трансляция матча за Суперкубок Украины по баскетболу

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Чемпион Украины южненский "Химик" и обладатель Кубка страны "Днепр" во вторник, 17 сентября, откроют новый баскетбольный сезон.

Команды в двухматчевом противостоянии определят обладателя Суперкубка. Первая встреча состоится на площадке южненской команды. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Химик – Днепр. Начало – в 18:00.

18:00. Южный, ДС "Олимп". "Химик" – "Днепр", трансляция – OBOZREVATEL, XSPORT

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Химик – Днепр

Химик – Днепр

ФБУ

Победитель Суперилиги Пари-Матч минувшего сезона существенно обновил состав. В составе по сравнению с прошлым сезоном остались лишь три баскетболиста. Остальной ростер "химиков" составляют молодые игроки, а также новички, среди которых три легионера. Главной задачей для хозяев будет нейтрализовать одну из самых сильных сторон соперника – умение бросать из-за дуги.

"Днепр" же в межсезонье остался без одного из лидеров минувшего сезона – атакующего защитника Александра Мишулы. Однако "сине-бело-голубые" отметились двумя очень резонансными подписаниями – защитника Иссуфа Санона и его коллеги по амплуа Грегори Коломойского. Все это делает стартовый матч нового баскетбольного сезона в Украине невероятно интригующим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила состав участников и регламент нового сезона Суперлиги Пари-Матч.

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Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперкубок Украины по баскетболу
Место
Украина
Теги
БК Химик БК Днепр
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