Главная битва тура: анонс Суперлиги Пари-Матч

Действующий обладатель Кубка и Суперкубка Украины Днепр, в воскресенье, 28 октября, на домашней площадке сыграет против чемпионов страны, "Черкаських Мавп".

По статусу - это главный матч тура, в котором встретятся представители Украины в Кубке Европы ФИБА. Но делу - в национальном первенстве дела у обоих коллективов пока идут далеко не идеально: после трех побед подряд днепряне потерпели три подряд поражения, а "мавпы", проведя три поединка, имеют в активе лишь одну победу.

Днепр - Черкаськи Мавпы

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы"

Начало матча - 14:00

Трансляция матча - XSPORT, FBU.ua

Команды Дениса Журавлева и Максима Михельсона пока не могут победить и на евроарене, поэтому эта игра будет не только, как всегда принципиальной, но и важной в плане налаживания ментальной уверенности. На старте сезона соперники уже провели два матча в рамках Суперкубка Украины, в котором дважды победила команда из Днепра. Сейчас у хозяев в лазарете до сих пор остается Вильховецкий, под вопросом выступление Мишулы.

У "Мавп" потерь больше: продолжают восстанавливаться Конев, Бояркин и Липовцев, а Бирута, который вылетел до конца сезона из-за травмы, уже покинул расположение команды. Но сможет помочь гостям американский новичок Алан Арнетт, который накануне присоединился к Черкасс.

Первую очную дуэль "Днепра" и "Черкаських Мавп" в сезоне Суперлиги Пари-Матч 2018/2019 телеканал XSPORT покажет в прямом эфире, также трансляция, как всегда будет доступна на сайте Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что 20 октября "Мавпы" уступили южненскому "Химику" со счетом 93:76.