Форвард российского клуба застрелен полицией

Американский форвард российского баскетбольного клуба "Химки" Тайлер Ханикатт был убит в перестрелке с полицией. Баскетболиста застрелили в его собственном доме.

Полицейские получили звонок от матери Ханикатта, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, мужчина открыл огонь по стражам порядка, чем вынудил офицеров открыть ответный огонь.

Since Removed By ABC7, Former @UCLA and @HoustonRockets Player Tyler Honeycutt Was Shooting at Police in Sherman Oaks, CA - It's an Absolute MADHOUSE There With SWAT, Tanks, Etc. This is Serious! pic.twitter.com/deSZvvYUgg