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Форвард российского клуба застрелен полицией

3.1тЧитать новость на украинском

Американский форвард российского баскетбольного клуба "Химки" Тайлер Ханикатт был убит в перестрелке с полицией. Баскетболиста застрелили в его собственном доме.

Полицейские получили звонок от матери Ханикатта, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, мужчина открыл огонь по стражам порядка, чем вынудил офицеров открыть ответный огонь.

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Место
США
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