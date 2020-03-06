Финал четырех Кубка Украины: названы трансляторы

Матчи Финала четырех Кубка Украины по баскетболу пройдут 14-15 марта в Спорткомплексе "Олимп" в Южном и будут транслироваться на двух телеканалах.
Оба полуфинальных поединка и финал можно будет посмотреть как в прямом эфире на ТВ, так и на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).
Финал четырех Кубка Украины по баскетболу
ФБУ
14 марта
14:00 "Одесса" - "Днепр" (Oboz TV)
17:00 "Химик" - "Киев-Баскет" (XSport)
15 марта
14:00 Финал (Oboz TV, XSport)
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций семи поединков Суперлиги Пари-Матч, которые будут сыграны 5-13 марта накануне старта Финала четырех Кубка Украины.
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