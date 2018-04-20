Финал чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч: календарь и расписание трансляций

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определила расписание финальной серии чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. Борьбу за золотые медали поведут "Днепр" и "Черкаськи Мавпы". Согласно схеме проведения первенства днепряне, как победители регулярного чемпионата, получают преимущество своей площадки. Первая встреча команд пройдет уже во вторник, 24 апреля.

Отметим, что поединки финальной серии можно будет увидеть на каналах ObozTV, XSPORT, сайте ФБУ и официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Расписание матчей финала чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч, серия до трех побед:

24 апреля

19:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ

26 апреля

19:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ

1 мая

16:00. Черкассы, ДС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Днепр", трансляция – ObozTV, сайт ФБУ, Facebook ФБУ

При необходимости

3 мая

19:00. Черкассы, ДС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Днепр", трансляция – ObozTV, сайт ФБУ, Facebook ФБУ

6 мая

14:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – XSPORT, сайт ФБУ

Как сообщал "Обозреватель", в женском чемпионате Украины Суперлиге Пари-Матч определились финалисты.