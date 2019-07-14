ФБУ представила яркое промо к женскому Евробаскету-2021

Украина готова принять женский Евробаскет 2021! Об этом говорится в эмоциональной презентации для ФИБА от Федерации баскетбола Украины.

Видеоработа длится чуть более двух минут. В нее вошли кадры из Киева и Запорожья. Именно эти города могут принять матчи Евробаскета, если ФИБА примет решение в пользу совместной заявки Украины и Швеции.

Уже совсем скоро – 15 июля Борд ФИБА Европы смотреть эту видеоработу и изучать другие файлы презентации, которые будет защищать делегация ФБУ. В этот же день будет принято окончательное решение о хозяина женского чемпионата Европы.

Конкурентом Украины-шведской заявки является совместная заявка Франции и Испании.

В случае победы нашей заявки планируется, что соревнования в группах пройдут в Стокгольме и Запорожье. Матчи плей-офф и за медали будет принимать киевский Дворец спорта.

Напомним, что ранее инспекция ФИБА уже проверила заявку Украины на Евробаскет, в том числе официальная делегация посетила Запорожье и Киев где осмотрела спортивную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ объявила о расширении Суперлиги Пари-Матч.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!