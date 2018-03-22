ФБУ наказала баскетболистов напавших на судью во время матча

Директорат чемпионата Украины по баскетболу наказал игроков, которые во время поединка Первой лиги Калуш-ПНУ - УжгородУжНУ 18 марта в Калуше напали на арбитра Романа Шуляка.

Игрок команды Ужгород-УжНУ Зубковский в третьей четверти получил второй технический фол, в результате которого должен был покинуть площадку. Вместо этого Зубковский начал демонстрировать агрессивное поведение по отношению к арбитру, преследуя его со словесными угрозами и высказываниями, унижающие человеческое и профессиональное достоинство.

Директорат признал поведение Зубковского агрессивным и наложил на него штраф в размере 10 000 (десять тысяч) гривен с дисквалификацией на три очередных календарных матча.

После того, как Зубковский все же покинул площадку, к Шуляку подбежал игрок "Ужгород-УжНУ" Романица и, замахиваясь руками, пытался его ударить, за что был наказан дисквалифицирующий фолом. После этого Романица продолжал атаковать судью, схватил Шуляк за футболку и начал дергать его. Все это сопровождалось угрозами физической расправы в адрес Шуляка и нецензурными выражениями.

ФБУ признало поведение Романицы таким, которое содержало акт насилия с использованием угроз и запугивания. Романиця оштрафован на 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен и дисквалифицирован на пять очередных календарных матчей.

В случае, если в текущем чемпионате у команды не осталось календарных матчей, дисквалификация переносится на следующий сезон.

Напомним, что ранее ФБУ сурово наказала трех украинских баскетболистов за договорные матчи.